”Algún día...”: Bad Bunny envía mensaje a chilenos a dos meses de su éxitoso paso por el país - Chilevisión

04/03/2026 08:49

”Algún día...”: Bad Bunny envía mensaje a chilenos a dos meses de su éxitoso paso por el país

El artista puertorriqueño compartió imágenes de su visita de enero en Chile, agradeciendo a sus fanáticos. Hasta respondió a una especial petición que le hicieron en uno de sus shows.

Publicado por Catalina Vargas

Bad Bunny publicó un mensaje dirigido a Chile este miércoles en sus historias de Instagram, a dos meses de sus tres conciertos en el Estadio Nacional

Además, el puertorriqueño que está semana estuvo de gira por Australia, compartió algunas imágenes tomadas en enero, fecha en la que estuvo hospedándose en el país. 

"Chile, uno de los primeros países que abrazó la cultura y el movimiento del reguetón de Puerto Rico en los 2000. Por eso no es casualidad que hoy también tengan su propia escena y sea exitosa en el mundo", comenzó su dedicatoria.

El cantante también hizo un repaso por todos los shows que ha presentado en territorio nacional: "Jamás olvidaré aquel 2017 que los visité por primera vez; las discotecas, el Caupolicán, hasta llegar a Viña del Mar, el Movistar y el Estadio Nacional".

"Me han acompañado en cada etapa de mi carrera y eso lo valoro mucho. Gracias por ese amor tan bonito y especial por tantos años", expresó a sus fanáticos.

Por último, Bad Bunny respondió a un especial pedido del público en su último concierto en Chile, el domingo 11 de enero, cuando los chilenos aclamaron una canción que no era parte del repertorio: "Algún día cantaremos 120 juntos, lo prometo".

