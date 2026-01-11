 “Nos vamos pa' PR”: El inolvidable momento de Cony Capelli durante concierto de Bad Bunny en Chile - Chilevisión
11/01/2026 08:38

“Nos vamos pa' PR”: El inolvidable momento de Cony Capelli durante concierto de Bad Bunny en Chile

La participante de Fiebre de Baile vivió un especial momento en el segundo concierto en Chile del puertorriqueño.

Este sábado se vivió el segundo concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional, en el marco de su último tour "DeBí TiRAR MáS FOToS".

Si durante la primera jornada sonaron acordes de El Derecho de Vivir en Paz de Víctor Jara, ayer el cuatro puertorriqueño sorprendió con Gracias a la vida de Violeta Parra

Respecto a las canciones exclusivas para cada concierto, tras interpretar El Peor duante el espectácaulo del viernes, ayer fue el turno de Mayores junto a una ivnitada especial, Becky G, quien le pidió a Benito tres minutos a solas con su público para dar paso a Mamii, su éxito con Karol G. 

Cony Capelli y su momento especial con Bad Bunny

La concursante de Fiebre de Baile, Cony Capelli, fue de una de las asistentes en el sector de Los Vecinos, donde vivió un especial momento.

En dos videos subido por la ex Gran Hermano y por Suro Solar se ve cómo el puertorriqueño hace contacto directo con la bailarina en dos oportunidades.

"Nos vamos pa' PR", reaccionaron entusiastas Cony y compañía.

En redes sociales el gesto no pasó inadvertido y diversos usuarios destacaron cómo Capelli logró captar la atención del artista, pese a no encontrarse en La Casita.

"DOS VECES la miró y apuntó. Cony Capelli no necesita ninguna casita, ELLA ES LA CASITA"; "al Bad Bunny le gustó la Cony, no lo culpo es muy linda"; "qué Casita, qué Kendall Jenner si está Cony Capelli", destacaron algunos usuarios. 

Revisa aquí las publicaciones

