29 canciones y 3 horas de show: Este es el posible setlist de Bad Bunny en el Estadio Nacional - Chilevisión

El listado trae una "canción sorpresa" y se estima que sea "Hablamos Mañana", donde Bad Bunny colabora con el artista urbano chileno Pablo Chill-E.

Este viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero, Bad Bunny llegará a Chile para presentarse en el Estadio Nacional en el marco de su último tour "DeBí TiRAR MáS FOToS".

El artista urbano más influyente del mundo trae un show fiel a sus raíces puertorriqueñas que durará aproximadamente tres horas y contará con "La Casita", el primer escenario ubicado cerca de la galería, sumado a la tarima clásica con ambientación de bosque tropical.

De acuerdo a las presentaciones anteriores de la presente gira, en el concierto en nuestro país, Bad Bunny hará un repaso por todos sus discos desde el 2019, excluyendo las canciones de "Las que no iban a salir" y "El último tour del mundo".

¿Cuál es el posible setlist de Bad Bunny en Chile?

La Mudanza.

Callaita.

Pitorro de Coco

Weltita.

Baile Inolvidable.

NuevaYol.

Veldá.

Tití me preguntó.

Neverita.

Si veo a tu mamá.

Voy a llevarte a PR.

Me porto bonito.

No me conoce (Remix).

Bichiyal.

Yo perreo sola.

Efecto.

Safaera.

Diles.

Mónaco.

Café con ron.

Ojitos lindos.

La canción.

KLOUFRENS.

Dátiki.

El Apagón.

Bokete.

DTMF.

EOO.

Según Setlist.fm, existe una canción sorpresa que viene después de que Bad Bunny interpreta "Mónaco". En el caso de Chile, se estima que sea "Hablamos Mañana", en el cual colaboró con Pablo Chill-E y Duki.

Finalmente, es importante recordar que Bad Bunny creó el concepto de la gira de principio a fin y no solo pretende acercar al público a la cultura puertorriqueña, sino también reunir a personas de distintas realidades en un mismo lugar, sumergiéndolos en una experiencia musical única que se posiciona como uno de los eventos más ambiciosos del 2026.