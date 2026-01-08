 29 canciones y 3 horas de show: Este es el posible setlist de Bad Bunny en el Estadio Nacional - Chilevisión
Minuto a minuto
“Liberalización del suelo”: Quiroz anticipa primeras medidas económicas del gobierno de Kast Revelan video inédito por caso triple homicidio de La Reina: Está vinculado a tesis clave de Fiscalía Joven con esquizofrenia desapareció en Huechuraba: Su familia hizo urgente llamado en redes Metro extenderá su servicio: Anuncian medidas y estrictas fiscalizaciones para conciertos de Bad Bunny Pdte. Boric asegura que la pobreza ha disminuído en su gobierno y pide continuidad en la materia al próximo mandatario
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/01/2026 13:37

29 canciones y 3 horas de show: Este es el posible setlist de Bad Bunny en el Estadio Nacional

El listado trae una "canción sorpresa" y se estima que sea "Hablamos Mañana", donde Bad Bunny colabora con el artista urbano chileno Pablo Chill-E.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero, Bad Bunny llegará a Chile para presentarse en el Estadio Nacional en el marco de su último tour "DeBí TiRAR MáS FOToS".

El artista urbano más influyente del mundo trae un show fiel a sus raíces puertorriqueñas que durará aproximadamente tres horas y contará con "La Casita", el primer escenario ubicado cerca de la galería, sumado a la tarima clásica con ambientación de bosque tropical. 

De acuerdo a las presentaciones anteriores de la presente gira, en el concierto en nuestro país, Bad Bunny hará un repaso por todos sus discos desde el 2019, excluyendo las canciones de "Las que no iban a salir" y "El último tour del mundo".

¿Cuál es el posible setlist de Bad Bunny en Chile?

  • La Mudanza.
  • Callaita.
  • Pitorro de Coco
  • Weltita.
  • Baile Inolvidable.
  • NuevaYol.
  • Veldá.
  • Tití me preguntó.
  • Neverita.
  • Si veo a tu mamá.
  • Voy a llevarte a PR.
  • Me porto bonito.
  • No me conoce (Remix).
  • Bichiyal.
  • Yo perreo sola.
  • Efecto.
  • Safaera.
  • Diles.
  • Mónaco.
  • Café con ron.
  • Ojitos lindos.
  • La canción.
  • KLOUFRENS.
  • Dátiki.
  • El Apagón.
  • Bokete.
  • DTMF.
  • EOO.

Según Setlist.fm, existe una canción sorpresa que viene después de que Bad Bunny interpreta "Mónaco". En el caso de Chile, se estima que sea "Hablamos Mañana", en el cual colaboró con Pablo Chill-E y Duki.

Finalmente, es importante recordar que Bad Bunny creó el concepto de la gira de principio a fin y no solo pretende acercar al público a la cultura puertorriqueña, sino también reunir a personas de distintas realidades en un mismo lugar, sumergiéndolos en una experiencia musical única que se posiciona como uno de los eventos más ambiciosos del 2026.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Inicia el pago de excedentes 2026: Revisa la fecha de devolución de dinero según tu Isapre

Lo último

Lo más visto

La heredera de la Ina: Así cayeron las narco mujeres que lideraban peligrosas bandas en Peñaflor

Una verdadera guerra territorial era la que mantenían dos organizaciones de narcotraficantes en la comuna de Peñaflor. La particularidad es que ambos grupos eran liderados por mujeres.

07/01/2026

“Voy a llegar hasta las últimas consecuencias”: Rafa Araneda se pronunció tras dichos de Sergio Rojas sobre su hijo

El animador conversó en exclusiva con Patricio Sotomayor para Plan Perfecto y se fue con todo contra el periodista.

08/01/2026

Vieron el arma y huyeron: Graban a carabinero de civil que frustró robo a banco en calle San Diego

La tarde de este jueves un funcionario policial que andaba de civil impidió que se un grupo de delincuentes pudieran cometer un robo al interior de un banco en Santiago.

08/01/2026

“Hasta ahora hay 100 fallecidos”: Venezuela entrega por primera vez cifras tras ataque de Estados Unidos

Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia de Venezuela, habló por primera vez y entregó un balance tras el ataque del pasado sábado cuando Nicolás Maduro fue sacado del país y llevado a Nueva York.

08/01/2026