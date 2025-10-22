 Bad Bunny confirma cambio de fechas en Chile: Adelantó sus conciertos por el Super Bowl - Chilevisión
Minuto a minuto
Quitada de droga a Juan Beltrán surge como línea investigativa en la desaparición de Krishna Aguilera “Era un muy buen niño”: Así fue la emotiva despedida a Esteban Hermosilla, el niño que murió en Recoleta VIDEO | Revelan imágenes de ataque a imputados por fatal choque a furgón escolar en Recoleta Los intentaron quemar en la celda: Gendarmería detalla ataque contra imputados por choque de furgón escolar ¿Qué pasó con Krishna Aguilera? Exfiscal expone presunta “demora” en investigación que sería clave
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/10/2025 17:54

Bad Bunny confirma cambio de fechas en Chile: Adelantó sus conciertos por el Super Bowl

A través de un comunicado, la productora Bizarro informó las nuevas fechas del regreso del cantante puertorriqueño al Estadio Nacional.

Publicado por CHV Noticias

La productora Bizarro informó este miércoles cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny programados para febrero de 2026.

A través de un comunicado, se detalló que, debido a la participación del puertorriqueño en el show de medio tiempo del Super Bowl, deberá reprogramar su regreso al país.

De esta forma, los shows fijados para el 5, 6 y 7 de febrero en el Estadio Nacional se realizarán los días 9, 10 y 11 de enero en el mismo recinto.

Así quedó la reprogramación de Bad Bunny en Chile

Tras esta modificación, las fechas quedaron reprogramadas de la siguiente manera:

  • Jueves 5 de febrero (fecha original) → Viernes 9 de enero
  • Viernes 6 de febrero (fecha original) → Sábado 10 de enero
  • Sábado 7 de febrero (fecha original) → Domingo 11 de enero

Desde la productora especificaron que "las entradas previamente adquiridas se mantendrán totalmente válidas para la nueva fecha correspondiente".

"Quienes no puedan asistir tendrán la opción de solicitar la devolución del valor de su entrada desde el viernes 24 al jueves 30 de octubre a las 21:00 horas a través de puntoticket.com/devoluciones", agregó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Quién es José Luis del Real? El “alguacil” detrás de persecución que terminó en tragedia en Recoleta

Lo último

Lo más visto

“Vamos a quemarlos”: Atacan en la cárcel a imputados por choque en el que murió niño en Recoleta

El hecho ocurrió cuando reos del módulo donde se encuentran los acusados en el penal Santiago 1 intentaron atacarlos y lanzar fuego a su celda.

22/10/2025

VIDEO | Delincuentes entraron a colegio mientras escapaban de Carabineros en La Pintana

Dos sujetos irrumpieron al interior de un establecimiento educacional cuando iban escapando de Carabineros en medio de una persecución policial.

22/10/2025

“A mi hermana le pegaron”: Revelan delicado antecedente a 18 días de la desaparición de Krishna Aguilera

Cristal Aguilera, hermana de la joven de 19 años, dio a conocer en Contigo en la Mañana un violento episodio que sufrió Krishna semanas previas a su desaparición.

22/10/2025

“Mamá, falta el Esteban”: Madre testigo del accidente relata difícil momento tras choque en Recoleta

En conversación con CHV Noticias, la mujer relató que su hija gritó desesparadamente mientras buscaba a su compañero. "Fue muy impactante ver cómo la gente rescataba a los niños", expresó.

21/10/2025