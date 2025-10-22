Bad Bunny confirma cambio de fechas en Chile: Adelantó sus conciertos por el Super Bowl - Chilevisión

A través de un comunicado, la productora Bizarro informó las nuevas fechas del regreso del cantante puertorriqueño al Estadio Nacional.

La productora Bizarro informó este miércoles cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny programados para febrero de 2026.

A través de un comunicado, se detalló que, debido a la participación del puertorriqueño en el show de medio tiempo del Super Bowl, deberá reprogramar su regreso al país.

De esta forma, los shows fijados para el 5, 6 y 7 de febrero en el Estadio Nacional se realizarán los días 9, 10 y 11 de enero en el mismo recinto.

Así quedó la reprogramación de Bad Bunny en Chile

Tras esta modificación, las fechas quedaron reprogramadas de la siguiente manera:

Jueves 5 de febrero (fecha original) → Viernes 9 de enero

Viernes 6 de febrero (fecha original) → Sábado 10 de enero

Sábado 7 de febrero (fecha original) → Domingo 11 de enero

Desde la productora especificaron que "las entradas previamente adquiridas se mantendrán totalmente válidas para la nueva fecha correspondiente".

"Quienes no puedan asistir tendrán la opción de solicitar la devolución del valor de su entrada desde el viernes 24 al jueves 30 de octubre a las 21:00 horas a través de puntoticket.com/devoluciones", agregó.