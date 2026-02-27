“Asesinos y criminales”: El tajante mensaje del presidente Gabriel Boric contra el gobierno de Israel - Chilevisión

El mandatario expresó su descontento en redes sociales frente a una noticia protagonizada por soldados israelíes quines dispararon a un niño palestino.

El presidente Gabriel Boric compartió en su cuenta de X un duro mensaje contra los soldados israelíes por un hecho que da cuenta del constante conflicto entre Israel y Palestina.

"Asesinos y criminales", fueron las palabras que el mandatario usó para comenzar a describir un potente video donde soldados del ejécito de Israel disparan a un niño palestino.

El tajante mensaje del Pdte. Boric

Gabriel Boric compartió un mensaje en su cuenta de X citando una publicación de Radio ADN, donde daban cuenta de una situación de violencia de parte de uniformados israelíes contra un menor de edad palestino.

"Asesinos y criminales", partió escribiendo para luego agregar "el gobierno de Israel dirigido por Netanyahu sigue asesinando niños inocentes en Palestina".

"Mientras vivamos, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que respondan ante la justicia", aseguró.

La situación, captada en video por el medio internacional BBC, da cuenta de una consecuencia del conflicto entre Israel y Palestina, donde se evidencia el actuar de los uniformados contra un menor de 14 años, que recibió disparos a quemarropa.

"En cualquier caso, las historia los juzgará", escribió para concluir el mensaje.