El error de los animadores de Viña 2026 al presentar a Mon Laferte que desató ola de críticas en redes sociales - Chilevisión

Los usuarios de X no dejaron pasar una equivocación que cometieron los animadores del certamen viñamarino mientras presentaban a la cantante nacional.

Durante el exitoso paso de Mon Laferte por el escenario del Festival de Viña en su edición 2026, un particular detalle llamó la atención de los televidentes que no dudaron en expresar su descontento en redes sociales.

Tanto los que asistieron al show como los que lo vieron por televisión, quedaron encantados con la presentación de la chilena-mexicana, que incluso se llevó el premio mayor entregado por el público: La Gaviota de Platino.

El error de los animadores que desató críticas en RR.SS

A pesar de la euforia que causó el espectáculo de la intérprete de "Tu falta de querer", los internautas no dejaron pasar un error que cometieron Karen Doggenweiler y Rafael Araneda al presentar a la cantante nacional.

Muchos usuarios señalaron la manera en que los encargados de la animación del certamen pronunciaban el apellido de su nombre artístico, debido a que la llamaban "Mon Lafert", siendo que la cantante ha aclarado que la forma correcta de decirlo es Mon Laferte, tal como se escribe.

La situación generó una ola de comentarios entre los internautas en X, que expresaron su molestia ante la equivocación.

Comentarios como "Detesto que le digan Mon Lafer a Mon Laferte", fueron los que más se repitieron al inicio del show. Sin embargo, esto fue superado a lo largo de la jornada, ya que los animadores corrigieron su pronunciación en sus siguientes intervenciones.

Detesto cuando le dicen "Mon Lafer" a Mon Laferte. — Daniel Iñigo (@dh_inigo) February 27, 2026

Ya pero que alguien me explique por qué le dicen Mon Lafer a #MonLaferte desde cuándo no se pronuncia la "te" final de su nombre???? — Nathalie Catalán Ramírez (@NathalieCatRam) February 27, 2026

Gran presentación de Mon Laferte ...o Mon Lafer como le dice la Karen #Viña2026 — Pablo (@PPPuq12) February 27, 2026

El Rafa dale con decirle Mon Lafer 😑 #Viña2026 — Fer (@varce_fer) February 27, 2026