Beca Presidente de la República: Cómo postular y cuál es el monto del beneficio a estudiantes - Chilevisión

Revisa cuales son los requisitos que deben cumplir los estudiantes para obtener $431.588 al año.
Este miércoles se abrieron las postulaciones para la Beca Presidente de la República 2026, un beneficio de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) destinado a los escolares de enseñanza media con las mejores notas.
La inscripción para este aporte monetario estará disponible hasta las 12:00 horas del próximo 31 de marzo. Respecto a los resultados de esta beca, el primer anuncio se dara el 8 de mayo.
Para postular a la Beca Presidente de la República, debes acceder al sitio web de Junaeb en el apartado de Portal-Becas, en donde deberás llenar con tus datos personales.
Sin embargo, para conseguir este beneficio necesitas cumplir con una serie de requisitos, estos son:
De acuerdo con Junaeb, el beneficio para estudiantes de enseñanza media puede ser de hasta 6,2 UTM anuales, lo que sería apróximadamente $431.588 al año.
Cabe destacar que dicho monto es cancelado en la Cuenta RUT del estudiante mediante 10 cuotas.