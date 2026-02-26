Beca Presidente de la República: Cómo postular y cuál es el monto del beneficio a estudiantes - Chilevisión

Revisa cuales son los requisitos que deben cumplir los estudiantes para obtener $431.588 al año.

Este miércoles se abrieron las postulaciones para la Beca Presidente de la República 2026, un beneficio de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) destinado a los escolares de enseñanza media con las mejores notas.

La inscripción para este aporte monetario estará disponible hasta las 12:00 horas del próximo 31 de marzo. Respecto a los resultados de esta beca, el primer anuncio se dara el 8 de mayo.

Requisitos para la Beca Presidente de la República

Para postular a la Beca Presidente de la República, debes acceder al sitio web de Junaeb en el apartado de Portal-Becas, en donde deberás llenar con tus datos personales.

Sin embargo, para conseguir este beneficio necesitas cumplir con una serie de requisitos, estos son:

Ser estudiante de 1°, 2°, 3° o 4° medio en un establecimiento reconocido por el Estado.

Haber pasado de curso con un promedio 6.0 o superior.

Ser parte del tramo del 40% en el Registro Social de Hogares (RSH) y tener este último actualizado.

Cuál es el monto de la Beca Presidente de la República

De acuerdo con Junaeb, el beneficio para estudiantes de enseñanza media puede ser de hasta 6,2 UTM anuales, lo que sería apróximadamente $431.588 al año.

Cabe destacar que dicho monto es cancelado en la Cuenta RUT del estudiante mediante 10 cuotas.