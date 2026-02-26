Disfrazados de gendarmes y por puerta principal: Así fue la fuga de dos reos desde la ex Penitenciaría - Chilevisión

Entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, Gendarmería y la Subsecretaría de Justicia confirmaron la fuga de dos reos desde la ex Penitenciaría de Santiago. Según los primeros antecedentes, los reclusos dejaron el penal haciéndose pasar por gendarmes, presuntamente utilizando uniformes oficiales. A esta hora, Tomás González Quezada —condenado a 16 años de cárcel por homicidio frustrado contra carabinero por lanzamiento de molotov— y Juan Flores Valenzuela —cadena perpetua por femicidio— son intensamente buscados por la policía.