Reyes de Viña 2026: El millonario precio de la corona y los anillos que recibirán Skar Labra y Matteo Bocelli - Chilevisión

Skar Labra y Matteo Bocelli se convirtieron en los nuevos reyes de la edición 65.ª del Festival de Viña del Mar.

Una definición que se conoció durante la tarde de este miércoles 25 de febrero luego de que la prensa acreditada emitiera sus preferencias.

Por su parte, Skar se consagró ganadora con 30 votos, mientras que el cantante italiano hizo lo propio con 31.

Tras la victoria, ambos serán galardonados con joyas y una corona, cuyos precios fueron revelados a solo horas de que se decidiera su elección.

Reyes de Viña 2026: Cómo son las joyas que adornarán a los ganadores

Tanto las coronas de los reyes como los anillos que recibirán fueron fabricados en Santiago por dos orfebres chilenos de la joyería Aurus.

"Desde sus inicios, las coronas de los reyes del festival fueron fabricadas en latón. Sin embargo, hoy esta distinción evoluciona y se eleva a un nuevo estándar: las coronas se presentan en plata fina y rodio, materiales nobles, puros y eternos", describieron desde Aurus en sus redes sociales.

En la misma línea, respecto a los dos anillos, detallaron que en el caso de la reina se trata de una pieza denominada "Nerissa: Hija del Mar", fabricada con "oro blanco de 14K, un zafiro azul en el centro y rodeado de innumerables diamantes destellantes".

En su contraste, el anillo del rey "fue confeccionado en oro de 18 quilates, con un peso total de 18,3 gramos de oro, además de estar engastado con brillantes de alta calidad".

Este es el valor de las joyas que recibirán los reyes de Viña 2026

De acuerdo a la información de Radio Bío Bío, las joyas que recibirán Skar Labra y Matteo Bocelli son los siguientes: