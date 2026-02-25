 Alerta por desaparición de dos reos del interior de la ex Penitenciaría de Santiago - Chilevisión
25/02/2026 21:41

Alerta por desaparición de dos reos del interior de la ex Penitenciaría de Santiago

De manera preliminar trascendió que dos sujetos que cumplían condenas no han podido ser encontrados al interior del recinto penal.

Publicado por CHV Noticias

Al menos dos reos se habrían fugado en horas de la tarde de este miércoles desde la ex Penitenciaría de Santiago, ubicada a un costado del Centro de Justicia.

De manera preliminar trascendió que los sujetos, que cumplían condenas perpetuas, no han podido ser encontrados al interior del recinto penal.

Si bien hasta el cierre de esta nota Gendarmería no ha emitido declaraciones, el incidente habría quedado al descubierto con una cuenta de reos que no cuadró.

Una vez los funcionarios detectaron un posible error en el número, hicieron un nuevo recuento y censo de población en el centro penitenciario.

En consecuencia fue activada una alerta al interior del recinto. En él se encontraría el director regional de Gendermería, coronel Héctor Labrín, y personal del Subdepartamento de Servicios Especiales.

Producto de la posible fuga hay un extenso despliegue de gendarmes con el fin de dar con el paradero de estos dos sujetos.

