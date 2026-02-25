 Figura no recibió ningún voto: Así quedó la tabla de los candidatos a Rey y Reina de Viña 2026 - Chilevisión
25/02/2026 22:59

Figura no recibió ningún voto: Así quedó la tabla de los candidatos a Rey y Reina de Viña 2026

Este miércoles la prensa votó por sus candidatos favoritos. Revisa acá quiénes tuvieron más chances de llevarse la corona y quiénes estuvieron muy lejos.

Publicado por Catalina Vargas

Este miércoles se conoció oficialmete a los nuevos reyes de Viña 2026: Los ganadores de la competencia fueron Skarleth Labra, quien fue elegida como reina, y Matteo Bocelli, quien ganó como rey.

La prensa coronó este miércoles a la reciente ganadora de Fiebre de Baile y al artista italiano que conquistó la Quinta Vergara en la primera noche del certamen.

Eran 10 candidatas y 10 candidatos, quienes triunfaron en la votación popular por la página oficial, los que esperaban recibir los votos de los periodistas.

Una vez finalizado el conteo, sorprendieron las abrumadoras preferencias que recibieron los ganadores. Sin embargo, otros brillaron por sus bajos respaldos. Incluso, hubo una figura que no obtuvo ninguno.

Descubre acá quién fue y conoce cómo les fue a cada uno.

Votos de las candidatas a Reina de Viña 2026

  • María Paz Arancibia: 1
  • Fátima Bosch: 5
  • Karen Doggenweiler: 16
  • Titi García Huidobro: 5
  • Alejandra Isaacs Vega: 18
  • Skarleth Labra: 30
  • Camila Mainz: 2
  • Karla Melo: 19
  • Ignacia Michelson: 7
  • NMIXX: 10

Votos de los candidatos a Rey de Viña 2026

  • Matteo Bocelli: 31
  • Karim Butte: 15
  • Pablo Chill-E: 15
  • Fernando Godoy: 17
  • Juanes: 18
  • Stefan Kramer: 0
  • Emanuel Noir de Ke Personajes: 2 
  • Diego Pánico: 8
  • Princeso: 5
  • Pastor Rocha: 11
