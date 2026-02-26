 “Mi carnet dice...”: Los dos chistes con los que Asskha Sumathra se ganó al público en Viña 2026 - Chilevisión
26/02/2026 00:34

“Mi carnet dice...”: Los dos chistes con los que Asskha Sumathra se ganó al público en Viña 2026

Un exitoso y aplaudido arranque tuvo Asskha Sumathra en su histórica participación durante la edición 65.ª del Festival de Viña del Mar.

Asskha Sumathra se ha llenado de elogios y aplausos durante los primeros minutos de su presentación en la edición 65.ª del Festival de Viña del Mar

Tanto en la Quinta Vergara como en redes sociales, la comediante se ganó al público generando diversas reacciones con una rutina que busca hacer historia al ser el primer transformista haciendo humor en el certamen viñamarino. 

Bajo su álter ego, Óscar Guzmán (46) activó a los espectadores riéndose de su carnet de identidad y bromeando con las entradas de cortesía en las primeras filas. 

Los dos chistes con los que Asskha Sumathra se ganó al público de Viña 2026 

Cuando apenas comenzaba la rutina, Asskha rompió la tensión con la Quinta Vergara al ironizar con las entradas de cortesía que reciben los famosos y miembros de la producción. 

"Vienen todos con entradas gratis", ironizó Asskha para luego decir "Pero yo de allá arriba", apuntando a la mítica galería que se caracteriza por ser el sector más popular del recinto. 

Otro de los chistes que generó una ola de risas en redes fue cuando aseguró que su carnet decía "M de muy mujer". 

Las reacciones que generó la rutina de Asskha Sumathra en Viña 2026 

