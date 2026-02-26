 Despertó el Monstruo de Viña 2026: Masivas pifias tras abrupto final de rutina de Asskha Sumathra - Chilevisión
26/02/2026 01:26

Despertó el Monstruo de Viña 2026: Masivas pifias tras abrupto final de rutina de Asskha Sumathra

Una polémica salida de la comediante que se ganó las gaviotas de plata y oro tras ser interrumpida por Rafael Araneda y Karen Doggenweiler lo que desató la furia del público en la Quinta Vergara y en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Despertó el Monstruo en Viña 2026, el público, tanto en la Quinta Vergara como en redes sociales, expresó su molestia por lo que han calificado una salida abrupta de Asskha Sumathra del certamen. 

Si bien la transformista se llevó la gaviota de plata y de oro, fue interrumpida por los animadores Karen Doggenweiler y Rafa Araneda en medio de una interacción con el público. 

Posteriormente, la audiencia pedía entre gritos y pifias la continuidad de la comediante que había hecho reir a los presentes en el show, pero los conductores enviaron a una pausa comercial. 

Tras el regreso de la tanda publicitaria, las personas continuaron pifiando a la animadora junto a Fernando Godoy, quien se subió a acompañar a Karen en la competencia internacional. 

Reacciones en redes a la interrupción de rutina de Asskha Sumathra

