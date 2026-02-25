 Reyes de Viña 2026: El número de votos con que Skar Labra y Matteo Bocelli se quedaron con la corona - Chilevisión
Minuto a minuto
Es oficial: Estatua de Baquedano regresa a Plaza Italia tras ser retirada por daños hace tres años “Fue una escena terrible”: El doloroso relato de un sobreviviente de la tragedia en Renca VIDEO | Recapturan a segundo imputado fugado en Colina: Estuvo oculto en casa de un amigo Alerta por desaparición de dos reos del interior de la ex Penitenciaría de Santiago “Nunca me había pasado algo así”: Habló Fran Maira tras formalización por accidente en Lo Barnechea
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/02/2026 23:58

Reyes de Viña 2026: El número de votos con que Skar Labra y Matteo Bocelli se quedaron con la corona

Tanto la ganadora de Fiebre de Baile como el cantante italiano llegarán este jueves hasta el Novotel de la Ciudad Jardín para protagonizar el clásico piscinazo.

Publicado por CHV Noticias

La noche de este miércoles, la prensa acreditada definió a los nuevos reyes del Festival de Viña del Mar: la influencer y bailarina Skarleth Labra, y el cantante Matteo Boccelli, quien el lunes debutó en el escenario de la Quinta Vergara.

Tanto las coronas de los reyes como los anillos que recibirán fueron fabricados en Santiago por dos orfebres chilenos de la joyería Aurus. El primero está fabricada de plata fina y rodio.

Respecto a los dos anillos, en el caso de la reina se trata de una pieza denominada "Nerissa: Hija del Mar", fabricada con oro blanco de 14K, un zafiro azul en el centro y rodeado de diamantes destellantes.

Por otro lado, el anillo del rey fue confeccionado en oro de 18 quilates, con un peso total de 18,3 gramos de oro, además de estar engastado con brillantes de alta calidad.

Labra y Boccelli tendrán el piscinazo este jueves

En cuanto a los resultados, Matteo Boccelli obtuvo 31 sufragios en la votación de la prensa, superando a figuras como el artista colombiano Juanes, el comediante Stefan Kramer, el actor Fernando Godoy y el periodista Karim Butte.

La ganadora de Fiebre de Baile, por su parte, obtuvo 30 sufragios en la votación de la prensa, logrando imponerse ante competidoras como Ignacia Michelson, Karen Doggenweiler, Fátima Bosch y Titi García-Huidobro.

Labra tendrá la misión de protagonizar el emblemático piscinizo que tendrá lugar este jueves en el recinto Novotel de la Ciudad Jardín, hasta donde también llegará el cantante italiano.

Así quedó la votación de los reyes de Viña 2026

Votación Rey Votación Reina
Matteo Bocelli: 31 votos Skarleth Labra: 30 votos
Juanes: 18 votos Karla Melo: 19 votos
Fernando Godoy: 17 votos Alejandra Isaacs Vega: 18 votos
Pablo Chill-E: 15 votos Karen Doggenweiler: 16 votos
Karim Butte: 15 votos NMIXX: 10 votos
Pastor Rocha: 11 votos Ignacia Michelson: 7 votos
Diego Pánico: 8 votos Fátima Bosch: 5 votos
Princeso: 5 votos Titi García Huidobro: 5 votos
Emmanuel Noir: 2 votos María Paz Arancibia: 1 voto
Stefan Kramer: 0 votos Camila Mainz: 2 votos
Publicidad

Destacamos

Noticias

Cambio de hora 2026: Cuándo empieza el horario de invierno y qué hacer con tu reloj

Lo último

Lo más visto

Figura no recibió ningún voto: Así quedó la tabla de los candidatos a Rey y Reina de Viña 2026

Este miércoles la prensa votó por sus candidatos favoritos. Revisa acá quiénes tuvieron más chances de llevarse la corona y quiénes estuvieron muy lejos.

25/02/2026

Reyes de Viña 2026: Revelan el millonario precio de la corona y los anillos de los ganadores

Skar Labra y Matteo Bocelli fueron escogidos como los nuevos reyes del Festival de Viña del Mar, ambos con una victoria indiscutida para llegar a la corona.

25/02/2026

“Hasta que me vaya...”: Pincoya se desahogó por repetida crítica de compañeros en Gran Hermano Argentina

Jennifer Galvarini, mejor conocida como Pincoya, realizó un sorpresivo descargo en el confesionario de Gran Hermano Argentina por una situación que le colmó la paciencia.

25/02/2026

¡Arrasó! Skar Labra es elegida como nueva Reina del Festival de Viña 2026 en aplastante triunfo

Luego de una reñida competencia que tuvo una etapa de votación popular y otra de la prensa acreditada, se eligió a la nueva soberana de la Cuidad Jardín.

25/02/2026