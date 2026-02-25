Reyes de Viña 2026: El número de votos con que Skar Labra y Matteo Bocelli se quedaron con la corona - Chilevisión

Tanto la ganadora de Fiebre de Baile como el cantante italiano llegarán este jueves hasta el Novotel de la Ciudad Jardín para protagonizar el clásico piscinazo.

La noche de este miércoles, la prensa acreditada definió a los nuevos reyes del Festival de Viña del Mar: la influencer y bailarina Skarleth Labra, y el cantante Matteo Boccelli, quien el lunes debutó en el escenario de la Quinta Vergara.

Tanto las coronas de los reyes como los anillos que recibirán fueron fabricados en Santiago por dos orfebres chilenos de la joyería Aurus. El primero está fabricada de plata fina y rodio.

Respecto a los dos anillos, en el caso de la reina se trata de una pieza denominada "Nerissa: Hija del Mar", fabricada con oro blanco de 14K, un zafiro azul en el centro y rodeado de diamantes destellantes.

Por otro lado, el anillo del rey fue confeccionado en oro de 18 quilates, con un peso total de 18,3 gramos de oro, además de estar engastado con brillantes de alta calidad.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Labra y Boccelli tendrán el piscinazo este jueves

En cuanto a los resultados, Matteo Boccelli obtuvo 31 sufragios en la votación de la prensa, superando a figuras como el artista colombiano Juanes, el comediante Stefan Kramer, el actor Fernando Godoy y el periodista Karim Butte.

La ganadora de Fiebre de Baile, por su parte, obtuvo 30 sufragios en la votación de la prensa, logrando imponerse ante competidoras como Ignacia Michelson, Karen Doggenweiler, Fátima Bosch y Titi García-Huidobro.

Labra tendrá la misión de protagonizar el emblemático piscinizo que tendrá lugar este jueves en el recinto Novotel de la Ciudad Jardín, hasta donde también llegará el cantante italiano.

Así quedó la votación de los reyes de Viña 2026