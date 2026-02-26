Juanes sorprendió con inesperado cover de Chico Trujillo en Viña 2026: Redes sociales explotaron - Chilevisión

En su regreso al certamen tras 16 años sin pisar el escenario de la Quinta Vergara, el artista colombiano exhibió todo su cariño por nuestro país al versionar la canción Loca de la agrupación nacional.

"Si algún día vuelve a pasar, pues yo feliz", dijo Juanes hace tres años sobre un eventual regreso al Festival de Viña, el cual finalmente se concretó este año tras ofrecer aplaudidas presentaciones en 2003, 2005 y 2009.

Ahora, en su reciente conferencia de prensa previa al certamen, expresó que "aquí, hoy, tiene mucho que ver con celebrar mi carrera, con el poder presentar la mejor versión de mí al público de Chile que ha sido tan especial conmigo”.

“Por muchos años desee volver al Festival de Viña, pero las cosas no se daban, hasta que el año pasado se iniciaron las conversaciones y a mí me hacía mucha ilusión”, agregó el compositor sobre su cuarta actuación en el certamen.

Con un nutrido repertorio que fue coreado a todo pulmón por la Quinta Vergara, el artista colombiano interpretó sus grandes éxitos como Me Enamora, Es por ti, Para tu amor y Fotografía, esta última a dúo con Mon Laferte.

Pero uno de los momentos más comentados en redes sociales fue un sorpresivo cover que hizo de una emblemática canción chilena, que versionó en medio de su canción La Camisa Negra: cantó Loca de Chico Trujillo.

Esto causó revuelo en plataformas como X, donde los usuarios comentaron: "Qué buena mezcla... La camisa negra + Loca... buenísimo", "Mansa canción que se mandó Juanes: Loca, loca, loca..." y "Juanes cantando Chico Trujillo, absoluto cinema".

Mira las reacciones en redes sociales:

juanes cantando chico trujillo absoluto cinema #Viña2026 — vicky vio a mcr (@jenotaro) February 26, 2026

YIAAA MEDIO MASHUP QUE SE SACÓ LA CAMISA NEGRA X LOCA #Viña2026 — 𝖥𝖾𝗋𝗇𝖺𝗇𝖽𝖺 (@ursodragon) February 26, 2026

Bueno, si el Macha no quiere cantar loca en viña, Juanes lo hizo #Viña2026 — ChelyMk3 ● (@FJ_Aran) February 26, 2026

Y SI AL FINAL LO QUE HAY VIVIR LO QUE HAY QUE SOÑAR HAY QUE VIVIRLO #Viña2026 — Yeju ◺◊◿ 🏴‍☠️ (@yeju_png_) February 26, 2026