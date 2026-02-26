 Juanes sorprendió con inesperado cover de Chico Trujillo en Viña 2026: Redes sociales explotaron - Chilevisión
Minuto a minuto
Es oficial: Estatua de Baquedano regresa a Plaza Italia tras ser retirada por daños hace tres años “Fue una escena terrible”: El doloroso relato de un sobreviviente de la tragedia en Renca VIDEO | Recapturan a segundo imputado fugado en Colina: Estuvo oculto en casa de un amigo Alerta por desaparición de dos reos del interior de la ex Penitenciaría de Santiago “Nunca me había pasado algo así”: Habló Fran Maira tras formalización por accidente en Lo Barnechea
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/02/2026 00:06

Juanes sorprendió con inesperado cover de Chico Trujillo en Viña 2026: Redes sociales explotaron

En su regreso al certamen tras 16 años sin pisar el escenario de la Quinta Vergara, el artista colombiano exhibió todo su cariño por nuestro país al versionar la canción Loca de la agrupación nacional.

Publicado por CHV Noticias

"Si algún día vuelve a pasar, pues yo feliz", dijo Juanes hace tres años sobre un eventual regreso al Festival de Viña, el cual finalmente se concretó este año tras ofrecer aplaudidas presentaciones en 2003, 2005 y 2009.

Ahora, en su reciente conferencia de prensa previa al certamen, expresó que "aquí, hoy, tiene mucho que ver con celebrar mi carrera, con el poder presentar la mejor versión de mí al público de Chile que ha sido tan especial conmigo”.

“Por muchos años desee volver al Festival de Viña, pero las cosas no se daban, hasta que el año pasado se iniciaron las conversaciones y a mí me hacía mucha ilusión”, agregó el compositor sobre su cuarta actuación en el certamen.

Con un nutrido repertorio que fue coreado a todo pulmón por la Quinta Vergara, el artista colombiano interpretó sus grandes éxitos como Me Enamora, Es por ti, Para tu amor y Fotografía, esta última a dúo con Mon Laferte.

Pero uno de los momentos más comentados en redes sociales fue un sorpresivo cover que hizo de una emblemática canción chilena, que versionó en medio de su canción La Camisa Negra: cantó Loca de Chico Trujillo.

Esto causó revuelo en plataformas como X, donde los usuarios comentaron: "Qué buena mezcla... La camisa negra + Loca... buenísimo", "Mansa canción que se mandó Juanes: Loca, loca, loca..." y "Juanes cantando Chico Trujillo, absoluto cinema".

Mira las reacciones en redes sociales:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cambio de hora 2026: Cuándo empieza el horario de invierno y qué hacer con tu reloj

Lo último

Lo más visto

Figura no recibió ningún voto: Así quedó la tabla de los candidatos a Rey y Reina de Viña 2026

Este miércoles la prensa votó por sus candidatos favoritos. Revisa acá quiénes tuvieron más chances de llevarse la corona y quiénes estuvieron muy lejos.

25/02/2026

Reyes de Viña 2026: Revelan el millonario precio de la corona y los anillos de los ganadores

Skar Labra y Matteo Bocelli fueron escogidos como los nuevos reyes del Festival de Viña del Mar, ambos con una victoria indiscutida para llegar a la corona.

25/02/2026

“Hasta que me vaya...”: Pincoya se desahogó por repetida crítica de compañeros en Gran Hermano Argentina

Jennifer Galvarini, mejor conocida como Pincoya, realizó un sorpresivo descargo en el confesionario de Gran Hermano Argentina por una situación que le colmó la paciencia.

25/02/2026

¡Arrasó! Skar Labra es elegida como nueva Reina del Festival de Viña 2026 en aplastante triunfo

Luego de una reñida competencia que tuvo una etapa de votación popular y otra de la prensa acreditada, se eligió a la nueva soberana de la Cuidad Jardín.

25/02/2026