“Hasta cuándo…”: La aparición de Fernando Godoy que desató fuertes reacciones en Viña 2026 - Chilevisión

El actor subió al escenario de la Quinta Vergara para acompañar a Karen Doggenweiler en la animación de la competencia folclórica. Sin embargo, su performance inicial fue foco de comentarios.

Diversas reacciones causó la incorporación del actor Fernando Godoy como co-animador de la competencia folclórica en la cuarta noche de Viña 2026.

Lo anterior luego de que el oriundo de Iquique apareciera en escena realizando su tradicional coreografía "limpia parabrisas" frente a la Quinta Vergara.

El gesto generó división en redes sociales; por una parte están quienes criticaron al actor por su tradicional baile y, en su contraste, quienes valoraron su performance y rol en la animación.

Así reaccionaron las redes a la aparición de Fernando Godoy en Viña 2026

Dedícate a presentar y no hacer el ridículo 😒🙄 #Viña2026 — Natalia Cecilia Ⓜ️orey 🏖️🩱👒 (@natymi78) February 26, 2026

Alto cringe la performance de Nachito L para presentar competencia 🤦🏻‍♀️ #Viña2026 pic.twitter.com/9uXeffOayk — Palitos de helado  (@amdemidguaif) February 26, 2026

Hasta Fernando Godoy lo hace mejor que el Rafa!!! 😬😬😬🤪 #Viña2026 — 𝘗𝘢𝘻𝘪✨ (@pazaandrea) February 26, 2026

Deberían prohibir a Fernando Godoy de cualquier medio…#Viña2026 — Marcelo Pacheco (@Marcelopachecop) February 26, 2026

Hasta cuando este tipo sigue viviendo del mismo personaje de hace como 20 años? #viña2026 #viñadelmar2026 — ✨ EXO is 9 ✨ VI A BAEKHYUN Y A SUHO ❤️‍🩹 (@Eri_kyoong04) February 26, 2026

Fernando Godoy va a tener 85 años y va a seguir webiando con lo mismo 🙄 #Viña2026 — Dabubu (@DaniBourA) February 26, 2026