Fernando Godoy reveló que sufre dolorosa pérdida familiar: Lo ayudó en momento clave de su carrera - Chilevisión

16/02/2026 11:54

Fernando Godoy reveló que sufre dolorosa pérdida familiar: Lo ayudó en momento clave de su carrera

El actor compartió a través de sus redes sociales que se trata de la muerte de un querido familiar, a quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

Publicado por CHV Noticias

Fernando Godoy reveló el domingo a través de sus redes sociales que atraviesa una dolorosa pérdida familiar tras la muerte de una de sus tías.

El actor dedicó un sensible mensaje de despedida en su cuenta de Instagram, donde además destacó el apoyo que recibió por parte de ella cuando decidió estudiar teatro.

¿Qué dijo Fernando Godoy?

Fernando publicó una fotografía de la mujer y comenzó escribiendo: "Querida tía Anita, ¡ojalá puedas leer esto en el más allá!".

En esa misma línea, agregó: "Gracias, en primer lugar, por recibirme en Santiago cuando partí estudiando teatro y darme antes y después la posibilidad de conocer y querer eternamente a tus hijos".

"Fuiste una gran amiga de mis padres y de mi mamá, sobre todo. No quiero dejar afuera tu labor social y todo lo que lograste por Iquique y por tantas personas que ayudaste. Buen viaje, tía. Te queremos mucho", comentó el actor.

Finalmente, la publicación se llenó de comentarios con condolencias para Fernando y su familia, entre los que destaca Javiera Contador: "Un abrazo grande, Flowcito", cerró.

Revisa las publicaciones de Instagram:

