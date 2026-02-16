 “La borró a los segundos”: Myriam Hernández publicó la primera fotografía junto a su presunta nueva pareja - Chilevisión
16/02/2026 10:57

“La borró a los segundos”: Myriam Hernández publicó la primera fotografía junto a su presunta nueva pareja

Se trata de Fernando Cordero Sepúlveda, de 55 años, con quien mantendría una relación desde octubre de 2025.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, Myriam Hernández hizo noticia tras publicar su primera fotografía junto a Fernando Cordero Sepúlveda (55), quien sería su nueva pareja.

La información fue publicada por Cecilia Gutiérrez en sus redes sociales, quien además rescató la imagen, dado que la cantante la borró a los pocos segundos.

La inédita fotografía de Myriam Hernández y su nueva pareja

En el registro aparecen Cordero y Hernández sonriendo frente a la cámara en lo que parece ser un restaurante.

Al respecto, Gutiérrez explicó: "Myriam Hernández sube la primera foto con Fernando, su nueva pareja, pero la borró a los segundos".

Cabe destacar que esta nueva relación de Myriam fue confirmada por Primer Plano en octubre de 2025, a un año de la separación entre la cantante y Jorge Saint-Jean.

Fernando es empresario, ingeniero, tiene 55 años y es hijo del exgeneral de Carabineros y exsenador Fernando Cordero Rusque. Lidera una empresa que se dedica a la criminalística forense, biometría y seguridad, junto con su hermano Francisco.

Revisa la publicación de Instagram:

