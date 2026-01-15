Myriam Hernández despidió a su papá con emotivo mensaje en redes: “Más que nunca te necesito” - Chilevisión

A través de Instagram, la reconocida cantante publicó una sentida dedicatoria y un video en que recopila distintos momentos junto a su padre, Jaime Hernández.

Myriam Hernández compartió un emotivo mensaje en redes sociales por la partida de su padre, Jaime, quien falleció a fines de 2025 a causa de un cáncer.

A través de Instagram, la reconocida cantante publicó una sentida dedicatoria y un video en que recopila varias fotografías junto a su papá.

La emotiva despedida de Myriam Hernández a su papá

"Papito, quiero expresarte, como siempre lo hice, todo mi infinito amor. Más que nunca te extraño, más que nunca te necesito, más que nunca quiero tomar tu mano, verte y sentirte", partió diciendo.

Luego, la artista indicó que "solo me ayuda Dios, y la fuerza que me entregaste para contener a mi mamá".



"No sé cómo es la vida eterna, solo sé que estás con Dios y sin ninguna duda porque ahí te fuiste directo, lo sé. Te tengo en mi corazón siempre. Te amo más allá de la vida y hasta la eternidad", agregó.

Al finalizar, Hernández dedicó palabras a quienes le han expresado muestras de cariño en estos difíciles días. "Quiero agradecer a todas las personas maravillosas que me han entregado su amor a través de llamados, WhatsApp, flores y mensajes. Los amo", cerró.