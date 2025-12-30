Myriam Hernández vive duro momento personal: Su padre falleció a causa de grave enfermedad - Chilevisión

El hombre, de 79 años y quien padecía un cáncer en etapa 4, murió al mediodía de este lunes.

La cantante chilena Myriam Hernández atraviesa uno de los momentos más duros de su vida, luego de que este lunes se confirmara el fallecimiento de su padre Jaime Hernández Vidal, producto de un cáncer.

La información fue dada a conocer por la periodista y panelista de Primer Plano Cecilia Gutiérrez, a través de sus redes sociales.

"Lamentablemente tras una larga lucha contra el cáncer, falleció el papá de Myriam Hernández. Por eso ella había cancelado unos shows hace pocos días", escribió Gutiérrez en su cuenta de Instagram.

Mientras que Radio Bío Bío indicó que Jaime Hernández falleció este lunes cerca del mediodía a raíz de una insuficiencia respiratoria. Al mismo tiempo tenía cáncer de colon en etapa 4 con metástasis pulmonar y hepática.