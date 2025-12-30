Destapan listado completo de humoristas que estarán en Viña 2026: Se presentarán en este orden - Chilevisión

La periodista de Primer Plano dio a conocer los nombres de los seis comediantes que se subirán a la Quinta Vergara en el Festival de Viña 2026.
En el reciente capítulo de Primer Plano, la periodista Cecilia Gutiérrez dio a conocer el listado completo de humoristas que se presentarán en el Festival de Viña 2026.
Recordemos que, a diferencia de los shows musicales, los nombres de los comediantes habían permanecido en total secreto.
Junto con dar a conocer el listado, la comunicadora también destapó el orden en que se subirán a la Quinta Vergara, completando la parrilla festivalera.
En el espacio de Chilevisión, Cecilia Gutiérrez confirmó que Rodrigo Villegas —con pasos en 2017 y 2023— volverá a presentarse en Viña del Mar, convirtiéndose en el último de los comediantes confirmados.
De esta forma, Villegas se sumó a Stefan Kramer, Asskha Sumathra —ganadora de 'Coliseo'—, Esteban Düch, Piare con P y Pastor Rocha como los encargados de hacer reír en la cita estival.
Según lo expuesto en Primer Plano, los humoristas se presentarán en estos días en el siguiente orden: