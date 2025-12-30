 Destapan listado completo de humoristas que estarán en Viña 2026: Se presentarán en este orden - Chilevisión
30/12/2025 09:54

Cecilia Gutiérrez destapa listado completo de los humoristas de Viña 2026: Se presentarán en este orden

La periodista de Primer Plano dio a conocer los nombres de los seis comediantes que se subirán a la Quinta Vergara en el Festival de Viña 2026.

Publicado por CHV Noticias

En el reciente capítulo de Primer Plano, la periodista Cecilia Gutiérrez dio a conocer el listado completo de humoristas que se presentarán en el Festival de Viña 2026.

Recordemos que, a diferencia de los shows musicales, los nombres de los comediantes habían permanecido en total secreto.

Junto con dar a conocer el listado, la comunicadora también destapó el orden en que se subirán a la Quinta Vergara, completando la parrilla festivalera.

Cecilia Gutiérrez revela listado COMPLETO de los humoristas de Viña 2026

En el espacio de Chilevisión, Cecilia Gutiérrez confirmó que Rodrigo Villegas —con pasos en 2017 y 2023— volverá a presentarse en Viña del Mar, convirtiéndose en el último de los comediantes confirmados.

De esta forma, Villegas se sumó a Stefan Kramer, Asskha Sumathra —ganadora de 'Coliseo'—, Esteban Düch, Piare con P y Pastor Rocha como los encargados de hacer reír en la cita estival.

¿En qué orden se presentarán los humoristas?

Según lo expuesto en Primer Plano, los humoristas se presentarán en estos días en el siguiente orden:

  • Domingo 22 de febrero: Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli
  • Lunes 23 de febrero: Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo
  • Martes 24 de febrero: Jesse & Joy, Asskha Sumathra y NMIXX
  • Miércoles 24 de febrero: Juanes, Esteban Düch y Ke Personajes
  • Jueves 25 de febrero: Mon Laferte, Piare con P y Yandel Sinfónico
  • Viernes 26 de febrero: Paulo Londra, Pastor Rocha, Pablo Chill-E y Milo J
