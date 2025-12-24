Cecilia Gutiérrez destapa drástica decisión de Fran Virgilio y Karol Lucero tras infidelidad - Chilevisión

La panelista de Primer Plano sostuvo que no habría posibilidad de reconciliación entre la influencer y el comunicador, por lo que iniciaron el proceso para poner fin a su matrimonio.

Fran Virgilio y Karol Lucero habrían tomado una drástica decisión tras el episodio de infidelidad que protagonizó el comunicador con la DJ Isi Glock.

Así lo adelantó Cecilia Gutiérrez en su podcast Bombastic en el que reveló que el quiebre sería definitivo y estarían dando un paso para la separación.

“Ella se va del departamento que comparte con él y no sabíamos nada hasta ahora”, señaló sobre la influencer, quien optó por estar unos meses fuera de Chile tras el episodio mediático.

Sobre el futuro del matrimonio, la panelista de Primer Plano detalló que “me contaron que en esta relación es tan definitivo el quiebre que van a empezar los trámites de divorcio, ya están en eso”.

“Es lamentable, pero habla un poco de que la decisión que tomó Fran Virgilio desde un principio tuvo que ver con alejarse de Karol, de dar vuelta la página y comenzar un inmediatamente una nueva vida”, aseguró Gutiérrez.

La infidelidad de Karol Lucero

En agosto de este año y luego después de una serie de acusaciones que circularon en redes sociales, Karol Dance confirmó la infidelidad a su esposa, Francisca Virgilio, con Ilaisa Henríquez, también conocida como DJ Isi Glock.

La también creadora de contenido confirmó que tuvo un encuentro íntimo con el comunicador y compartió un audio en el que este le pedía sus datos bancarios para depositarle la mitad del dinero para una pastilla del día después.