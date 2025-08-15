“Tengo pruebas”: DJ asegura que Karol Dance le fue infiel a su esposa con ella - Chilevisión

La DJ y creadora de contenido señaló que quiso experimentar estar con un hombre por primera vez, sin embargo, su error fue hacerlo con una "persona conocida" y que además estaba casada.

La noche de este jueves la DJ Ilaisa Henríquez, más conocida como "DJ Isi Glock" realizó una transmisión en vivo con el creador de contenido, Juan Pablo González "Soy el jota", donde aseguró que se involucró con Karol Dance.

Hay que recordar que el animador contrajo matrimonio con su pareja Francisca Virgilio en noviembre del año pasado.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Tengo pruebas, tengo audios"

En un principio la DJ comenzó respondiendo a las preguntas que le dejaban los internautas, dando pistas de quién se podría ser la persona con la que se involucró, dejando ver que se trataba de un conductor que ya no está en la televisión.

Posteriormente, "Soy el jota" le preguntó en la transmisión: "¿Hasta cuándo quieres que el we... te huev... con que te tomes la pastilla del día después?", a lo que la DJ no contestó.

Luego de unos minutos la joven señaló que "la persona estaba casada, la verdad es que yo no tenía ni idea, porque yo no me informo de la gente".

"Yo no tengo nada que perder, porque yo estoy soltera, y no dependo de nadie, a mí me da lo mismo. Yo soy super honesta, yo quería experimentar, yo nunca había estado con hombres y no se me ocurrió nada más brillante que ir a probar con una persona conocida", agregó.

En esa línea continuó indicando que: "El problema de eso fue que estaba casado, yo tenía mis sospechas, pero yo no me ando informando si la gente es casada o no".

En el momento en que los usuarios empezaron a dejar el nombre de Karol Dance en los comentarios, la DJ sentenció que "ya han dicho varias veces qué persona es, ya sí, es esa persona".

"Tengo pruebas, tengo audios", finalizó.

Por otra parte, el influencer Danilo 21 indicó que habló con DJ Isi, quien le indicó que "no compartirá más información que la que ya dijo", además de que "espera poder ganar dinero con esa información y aún no recibe ninguna propuesta".