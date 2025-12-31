 ¿No sabes qué preparar? Revisa 5 ideas de cena FÁCILES y RÁPIDAS para esta celebración de Año Nuevo - Chilevisión
31/12/2025 10:53

¿No sabes qué preparar? Revisa 5 ideas de cena FÁCILES y RÁPIDAS para esta celebración de Año Nuevo

Desde cómo hacer una tabla, hasta un lomo con costra de pimienta, acá te explicamos paso a paso como hacer una cena inolvidable para tu familia y amigos ad portas de recibir este nuevo año 2026.

Publicado por CHV Noticias

Solo faltan horas para la celebración de Año Nuevo y las personas ya se encuentran preparando los últimos detalles para poder cerrar con broche de oro el 2025 y comenzar el 2026 de buena manera.

Por lo mismo, una de las grandes preocupaciones tiene relación con la cena y todo el tiempo que conlleva comprar, preparar, servir y limpiar lo que se va a consumir durante la jornada.

Es por ello que a continuación te dejamos 5 ideas de cena para poder compartir con tu familia, amigos o cercanos en este Año Nuevo, las cuales varían en tiempo de preparación e incluso te dejamos una opción que no requiere cocción. 

5 IDEAS DE CENA PARA ESTA CELEBRACIÓN DE AÑO NUEVO 

  • Lomo a la pimienta con papas mayo

Tiempo de preparación: 25 minutos.

INGREDIENTES:

  • 2 cortes de 250 gramos de lomo liso.
  • Pimienta negra y blanca en granos.
  • Sal.
  • 1 cucharada de mantequilla.
  • 3 ajos.
  • Romero.
  • Media cebolla.
  • 100 cc de vino blanco o cognac.
  • 100 cc de caldo de carne.
  • 100 cc de crema de leche.

PASO A PASO:

  • Pasa la carne por los granos de sal y pimienta cubriendo toda la superficie.
  • Sella en aceite caliente y, al dar vuelta, agrega mantequilla, ajo y romero.
  • Si te gusta la carne más cocida, lleva al horno por 5 minutos a 200 grados.
  • Retira de sartén y ahí mismo cocina cebolla a cuadros.
  • Cuando esté dorada, agrega el vino y cocinar por 2 minutos.
  • Agrega caldo de carne y crema, y luego cocina a fuego bajo por 8 minutos.
  • Corta la carne en medallones y baña con la salsa.

En esta receta puedes reemplazar la carne por filete y es importante recordar que debes usar la hornilla más pequeña para poder preparar la salsa.

@kitty.conamor Lomo a la pimienta (Steak au poivre)🥘 Un platillo francés exquisito! Soñado para la cena de año nuevo que junto a @doñacarnechile traemos para ti Anota🙌 INGREDIENTES📝 2 cortes de 250grs de Lomo Liso Pimienta negra y blanca Sal 1 cda de Mantequilla 3 Ajos Romero 1/2 Cebolla 100cc de Vino blanco o cognac 100cc Caldo de carne 100cc de Crema PASO A PASO: 1. Pasar la carne por sal y pimienta cubriendo toda la superficie 2. Sellar en aceite caliente, al dar vuelta, agregar mantequilla, ajo y romero 3. Queda a punto, si te gusta mas cocido lleva al horno 5 min a 200 grados 4. Retira de sartén y en el mismo cocinar cebolla en cuadritos 5. Cuando este dorada agregar el vino y cocinar 2 min 6. Agregar caldo de carne y crema, y cocinar a fuego bajo por 8 min 7. Cortar la carne en medallones y bañar con la salsa 📌 Kitty tips✨ ✅Puedes utilizar filete también ✅Para la última cocción de la salsa ocupa la hornilla mas pequeña Conocían esta deliciosa receta? BESITOS MIS AMORES 🥳✨ #publicidad #lomoalapimienta #steakaupoivre ♬ Bolero - Javier Gómez Bello

  • Palta cardenal con camarones en una cama de lechuga

Tiempo de preparación: 15 minutos de preparación

INGREDIENTES:

  • 2 paltas grandes.
  • 500 gramos de camarones.
  • Media cebolla en cubos.
  • 2 ramas de apio en cubos.
  • 150 gramos de yogur natural, sin endulzar.
  • 1 cucharada de mayonesa.
  • Jugo de medio limón.
  • Sal y pimienta.
  • Lechuga picada y condimentada.


PREPARACIÓN:

  • En un bowl mezcla los camarones con la cebolla y el apio.
  • En otro bowl agrega yogur natural, mayonesa, sal, pimienta y jugo de limón. Mezcla hasta homogeneizar.
  • Añade la salsa de yogur sobre los camarones y mezcla.
  • Deja reposar los camarones ya preparados en el refrigerador por al menos una hora.
  • Parte las paltas por la mitad, quita el cuesco y su cáscara.
  • Agrega jugo de limón y sal a las paltas para evitar que se oxide.
  • Rellena las paltas con camarón y deja reposar sobre una cama de lechuga.

@matias__alejandro PALTA CARDENAL Este clásico no pasa de moda y es perfecto para celebrar en este Año Nuevo. Pocos ingredientes, delicioso y condimentado con mis infaltables de @Gourmet Chile ♬ Stompin At The Savoy - Benny Goodman

  • Carne al vino tinto con pastelera de choclo:

Tiempo de preparación: 2 horas.

Ingredientes:

  • Sobrecostilla de vacuno.
  • Tomate.
  • Apio.
  • Cebollín.
  • Zanahoria.
  • Ajo y cilantro.
  • Vino tinto.
  • Sal y especias a gusto.
  • Tomates cherry.
  • Pastelera de choclo

Es importante sellar y dorar todo antes de cocinar a fuego medio.

@rafaasama CARNE AL VINO TINTO CON PASTELERA Esta es la receta de la cena perfecta para año nuevo, rica y fácil de hacer Ingredientes: Carne de vacuno (sobrecostilla), Tomate, apio, cebollín, zanahoria, ajo y cilantro, Vino tinto y agua, Sal y especias a gusto, tomates cherries y Pastelera de choclo Tips: 1: dora todo muy bien antes de cocinar a fuego medio. 2: si te gustó, no olvides seguirme y compartir ❤️ #añonuevo #recetasfaciles #cena #añonuevo2026 #recetas ♬ sonido original - Rafa Sama | RECETAS FACILES

  • Pollo relleno con espinaca, queso crema y nueces:

Tiempo de preparación: 40 minutos.

Ingredientes:

  • 4 pechugas de pollo.
  • 2 tazas de espinaca.
  • La mitad de un queso crema.
  • 1 puñado de nueces.
  • Paprika y aliño completo.
  • Aceite de oliva.
  • Sal y pimienta.

Lleva todo al horno por 20 minutos a 180 grados.

@lorefoodtrip Pollo relleno con espinacas, queso crema y nueces 👌 Si me preguntan por una comida simple y muy rica para fin de año, sin duda es esta! Ingredientes: - 4 pechugas de pollo - 2 tazas de espinaca - 1/2 queso crema - 1 puñado de nueces - Paprika y aliño completo - Aceite de oliva - Sal y pimienta * Llevar al horno por 20 minutos a 180° #pollorelleno #cenadenavidad #navidad #recetas #recetasfaciles ♬ Un jazz lleno de navidad - CharlyGoBa

  • Tabla de picoteo:

Tiempo de preparación: 15 minutos.

Hacer una tabla requiere algunas reglas que simplificarán el proceso de armado:

  • Elige dos o tres tipos de embutidos o carnes como salame ahumado, jamón acaramelado, jamón colonial o lomo de arrollado con ají.
  • Luego, elige de 3 a 4 tipos de quesos que sean cremosos como la burrata, mozzarella, cheddar, mantecoso o chanco y agrega al menos uno que sea potente en sabor, como el queso azul, brie o camembert. 
  • Agrega la misma cantidad en verduras frescas con sabores distintos entre sí, como zanahoria, pepino, choclitos de coctail o tomates cherry.
  • Por último, elige las frutas: Utiliza las que estén de temporada como frutillas o duraznos y agrega los clásicos que son uvas, granada o mandarina. Elígelas a gusto.
  • A continuación, en los espacios que sobren, agrega dips o salsas como pesto, queso feta, guacamole, hummus o mermelada.
  • Acto seguido se agrega pan en rodajas, galletas, varitas de coctail y similares.
  • Añade frutos secos y otros dulces que estén deshidratados como dátiles, damascos turcos o cranberries.
  • Si te gustan, no olvides las aceitunas negras y verdes. 

Finalmente, dibuja el boceto de tu tabla para que luzca tal como tú lo querías.

@dalalhalabih Tu mejor tabla de picoteo para fin de año. Acá te dejo una guía para inspirarte Ingredientes  * Charcutería: elige 2 o 3 tipos de embutidos o similar, yo elegí salame ahumado de @sanjorge, jamón acaramelado y jamón colonial y lomo de arrollado con ají. * Quesos: 3 o 4 tipos, entre cremosos, como la burrata o mozzarella, uno más firme como el cheddar, mantecoso o chanco y uno más potente como el queso azul, brie o camembert.  * Diferentes verduras frescas como zanahorias, pepino, choclitos y tomates cherry. * Las frutas siempre son un plus: usa las que estén en temporada, además de las clásicas uvas y frutillas, puedes agregar gajos de mandarina o granada. También manzana, pera y durazno. Aprovecha los arándanos y las frambuesas. * Diferentes Dips o salsas: elige un pesto, el dip de queso feta, un guacamole,  el hummus y agrégalo a tu tabla. * Compra diferentes tipos de panes, tostadas o galletas saladas para combinar.  * Frutos secos y otros como dátiles, damascos turcos y cranberries.  * Las aceitunas siempre son bienvenidas.  Paso a paso 1. Elige tus ingredientes y una tabla que pueda acogerlos a todos. 2. Primero ubica los quesos estratégicamente. Que abarquen toda la tabla. 3. Luego los bols o potes de dips. 4. Sigue con la charcutería y las verduras frescas.  5. Por último las frutas y en todos los espacios restantes agrega frutos secos y más tostadas si es necesario.  #tabladequesos #tabladepicoteo #charcuterieboard #tablanavideña #recetasnavideñas ♬ sonido original - Dalal Halabi Hurtado

