¿No sabes qué preparar? Revisa 5 ideas de cena FÁCILES y RÁPIDAS para esta celebración de Año Nuevo - Chilevisión

Desde cómo hacer una tabla, hasta un lomo con costra de pimienta, acá te explicamos paso a paso como hacer una cena inolvidable para tu familia y amigos ad portas de recibir este nuevo año 2026.
Solo faltan horas para la celebración de Año Nuevo y las personas ya se encuentran preparando los últimos detalles para poder cerrar con broche de oro el 2025 y comenzar el 2026 de buena manera.
Por lo mismo, una de las grandes preocupaciones tiene relación con la cena y todo el tiempo que conlleva comprar, preparar, servir y limpiar lo que se va a consumir durante la jornada.
Es por ello que a continuación te dejamos 5 ideas de cena para poder compartir con tu familia, amigos o cercanos en este Año Nuevo, las cuales varían en tiempo de preparación e incluso te dejamos una opción que no requiere cocción.
Tiempo de preparación: 25 minutos.
INGREDIENTES:
PASO A PASO:
En esta receta puedes reemplazar la carne por filete y es importante recordar que debes usar la hornilla más pequeña para poder preparar la salsa.
Lomo a la pimienta (Steak au poivre) INGREDIENTES 2 cortes de 250grs de Lomo Liso Pimienta negra y blanca Sal 1 cda de Mantequilla 3 Ajos Romero 1/2 Cebolla 100cc de Vino blanco o cognac 100cc Caldo de carne 100cc de Crema PASO A PASO: 1. Pasar la carne por sal y pimienta cubriendo toda la superficie 2. Sellar en aceite caliente, al dar vuelta, agregar mantequilla, ajo y romero 3. Queda a punto, si te gusta mas cocido lleva al horno 5 min a 200 grados 4. Retira de sartén y en el mismo cocinar cebolla en cuadritos 5. Cuando este dorada agregar el vino y cocinar 2 min 6. Agregar caldo de carne y crema, y cocinar a fuego bajo por 8 min 7. Cortar la carne en medallones y bañar con la salsa Kitty tips Puedes utilizar filete también Para la última cocción de la salsa ocupa la hornilla mas pequeña
INGREDIENTES:
PREPARACIÓN:
PALTA CARDENAL Este clásico no pasa de moda y es perfecto para celebrar en este Año Nuevo. Pocos ingredientes, delicioso
Tiempo de preparación: 2 horas.
Ingredientes:
Es importante sellar y dorar todo antes de cocinar a fuego medio.
CARNE AL VINO TINTO CON PASTELERA Esta es la receta de la cena perfecta para año nuevo, rica y fácil de hacer Ingredientes: Carne de vacuno (sobrecostilla), Tomate, apio, cebollín, zanahoria, ajo y cilantro, Vino tinto y agua, Sal y especias a gusto, tomates cherries y Pastelera de choclo Tips: 1: dora todo muy bien antes de cocinar a fuego medio.
Ingredientes:
Lleva todo al horno por 20 minutos a 180 grados.
Pollo relleno con espinacas, queso crema y nueces Si me preguntan por una comida simple y muy rica para fin de año, sin duda es esta! Ingredientes: - 4 pechugas de pollo - 2 tazas de espinaca - 1/2 queso crema - 1 puñado de nueces - Paprika y aliño completo - Aceite de oliva - Sal y pimienta * Llevar al horno por 20 minutos a 180°
Tiempo de preparación: 15 minutos.
Hacer una tabla requiere algunas reglas que simplificarán el proceso de armado:
Finalmente, dibuja el boceto de tu tabla para que luzca tal como tú lo querías.
Tu mejor tabla de picoteo para fin de año. Acá te dejo una guía para inspirarte Ingredientes * Charcutería: elige 2 o 3 tipos de embutidos o similar, yo elegí salame ahumado, jamón acaramelado y jamón colonial y lomo de arrollado con ají. * Quesos: 3 o 4 tipos, entre cremosos, como la burrata o mozzarella, uno más firme como el cheddar, mantecoso o chanco y uno más potente como el queso azul, brie o camembert. * Diferentes verduras frescas como zanahorias, pepino, choclitos y tomates cherry. * Las frutas siempre son un plus: usa las que estén en temporada, además de las clásicas uvas y frutillas, puedes agregar gajos de mandarina o granada. También manzana, pera y durazno. Aprovecha los arándanos y las frambuesas. * Diferentes Dips o salsas: elige un pesto, el dip de queso feta, un guacamole, el hummus y agrégalo a tu tabla. * Compra diferentes tipos de panes, tostadas o galletas saladas para combinar. * Frutos secos y otros como dátiles, damascos turcos y cranberries. * Las aceitunas siempre son bienvenidas. Paso a paso 1. Elige tus ingredientes y una tabla que pueda acogerlos a todos. 2. Primero ubica los quesos estratégicamente. Que abarquen toda la tabla. 3. Luego los bols o potes de dips. 4. Sigue con la charcutería y las verduras frescas. 5. Por último las frutas y en todos los espacios restantes agrega frutos secos y más tostadas si es necesario.