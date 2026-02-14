EN VIVO | Festival en el Corazón de la Patagonia: Mira ACÁ la transmisión de la última jornada - Chilevisión

En esta última jornada, los asistentes y televidentes podrán disfrutar de los shows de: Pimpinela, Huaso Filomeno y Amar Azul.

Este sábado 14 de febrero, Chilevisión llevará a la pantalla la segunda y última jornada Festival en el Corazón de la Patagonia Coyhaique 2026.

El evento tendrá la animación de Emilia Daiber y Juan Pablo Queraltó, junto a Gino Costa con todos los detalles del backstage.

Los asistentes y televidentes podrán disfrutar de los shows de: Pimpinela, Huaso Filomeno y Amar Azul.

¿Dónde y cómo ver en vivo el Festival?

El Festival en el Corazón de la Patagonia Coyhaique 2026 se podrá ver en vivo por las pantallas de Chilevisión a partir de las 22:00 horas.

La señal también se podrá ver completamente gratis de manera digital y en vivo a través de la señal online y la app MiCHV.