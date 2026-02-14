 Senapred declara alerta roja en Melipilla por incendio forestal cercano a zonas habitadas - Chilevisión
14/02/2026 16:48

Senapred declara alerta roja en Melipilla por incendio forestal cercano a zonas habitadas

De acuerdo a lo informado por el organismo, la emergencia está siendo combatida por cuerpos de bomberos de Melipilla y Maipú.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de ese sábado, al menos cuatro compañías de bomberos se han trasladado hasta la comuna de Melipilla para combatir un incendio forestal que está afectando a la comuna. 

Tras la emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró alerta roja en la zona debido al siniestro que se ha expandido rápidamente y se origina cerca de sectores habitados. 

Según declaró el organismo, las llamas han consumido más de tres hectáreas mientras la emergencia se mantiene en combate. 

En desarrollo...

