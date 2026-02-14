Senapred declara alerta roja en Melipilla por incendio forestal cercano a zonas habitadas - Chilevisión

De acuerdo a lo informado por el organismo, la emergencia está siendo combatida por cuerpos de bomberos de Melipilla y Maipú.
Durante la tarde de ese sábado, al menos cuatro compañías de bomberos se han trasladado hasta la comuna de Melipilla para combatir un incendio forestal que está afectando a la comuna.
Tras la emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró alerta roja en la zona debido al siniestro que se ha expandido rápidamente y se origina cerca de sectores habitados.
Según declaró el organismo, las llamas han consumido más de tres hectáreas mientras la emergencia se mantiene en combate.
En desarrollo...
#SenapredRM Se declara Alerta Roja para la comuna de Melipilla por incendio forestal.https://t.co/hSeb65u9PO pic.twitter.com/xUAnDH52mZ— SENAPRED (@Senapred) February 14, 2026