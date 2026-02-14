"Ya no tengo quien me arregle la camisa": Américo se refiere por primera vez a su quiebre con Yamila Reyna - Chilevisión

El artista lamentó entre lágrimas la ruptura con la actriz y pidió respeto para ella. Además, se dio tiempo para cerrar su intervención con una broma.

En medio del polémico quiebre entre Américo y Yamila Reyna, previo a una presentación el cantante se refirió a su expareja y pidió respeto a la situación.

Entre aplausos y abucheos, el artista quiso desahogarse con su público tras una intensa semana para volver al escenario, lo que él catalogó como su "lugar seguro".

Américo se refiere a Yamila tras polémico quiebre

"La verdad que me ha tocado ver con mucho dolor con decepción con paciencia me ha tocado ver, escuchar, leer un monton de cosas", partió diciendo Américo, haciendo referencia a los medios de comunicación presentes.

"Lo unico que les voy a pedir es que me dejen hacer el mío que es cantar (...) esperé todos estos días para poder estar en un lugar seguro y poder expresar un poco de mis sentimientos", agregó mientras el público aplaudía.

En este contexto, añadió: "Pedir un poco de tregua, respeto, por una historia preciosa de la cual todos fueron testigos, una historia que fue real y bueno, se acabo, esperaba que no de esta forma, esperaba que no se acabara pero asi es la vida, sucede".

A modo de cierre, indicó que necesitaba sacarse un monton de cosas que tenía adentro. "Quiero dedicarme este show a mi mismo, quiero dedicarmelo porque en cada canción se que me voy a expresar todo lo que siento, y mucho respeto pido también por Yamila", comentó generando diferentes reacciones.

Agradeciendo a su equipo, bromeó mientras se arreglaba: "bueno ya no tengo quien me arregle la camisa (...) dicen que se vale reírse de las cosas, las situaciones y sobre todo de uno mismo".

Revisa aquí el video de Américo