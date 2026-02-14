 Vanesa Borghi se convirtió en mamá por segunda vez: “Llegó a completar nuestro hogar” - Chilevisión
Minuto a minuto
Uso de drones y vigilancia térmica: la inédita estratégica de rescate a bañistas en playas de Chile Alcaldesa de Lo Espejo denuncia nuevas amenazas de muerte: autores formarían parte de Los Pulpos Modifican toque de queda para Punta de Parra: Este es el nuevo horario y la fecha en que comienza a regir Incendio forestal afecta sector de Vichuquén: Senapred activó alerta SAE y solicita evacuar AHORA | Senapred solicita evacuar sectores de Melipilla tras incendio forestal: Activó mensajería SAE
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/02/2026 09:31

Vanesa Borghi se convirtió en mamá por segunda vez: “Llegó a completar nuestro hogar”

La modelo presentó a la pequeña Alma con un tierno video que compartió en su cuenta de Instagram en el que registró los minutos antes y después del nacimiento de su segunda hija.

Publicado por CHV Noticias

Vanesa Borghi comenzó el 14 de febrero con el anunció de que se convirtió en madre por segunda vez junto a su pareja, Carlos Garcés

La modelo compartió la noticia con una publicación en su cuenta de Instagram en la que le dio la bienvenida al mundo a la pequeña Alma.

“En el día del amor queremos compartir lo más preciado que tenemos, nuestra familia. Estamos felices de que todo salió bien y nuestra gordita ya está junto a nosotros”, escribió. 

La trasandina también contó que la bebé nació el miércoles 11 de febrero, aunque esperaron hasta este sábado para darlo a conocer. 

“Llegó a completar nuestro hogar... El día 11 de febrero a última hora nació nuestra pequeña que llegó a iluminar aún más la vida de cada uno de nosotros”, cerró. 

Vanesa Borghi presentó a Alma

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Lo último

Lo más visto

Bono Marzo 2026: Revisa fechas de pago y cómo recibir los $66.834 del Aporte Familiar Permanente

Este beneficio estatal entrega un monto por carga familiar o por familia, según corresponda, y no requiere postulación. ¿Quiénes son los beneficiarios y cuándo se pagará? Conoce todos los detalles acá.

13/02/2026

“¡Vamos con todo, Valentino!”: Joaquín Méndez anunció el nacimiento de su hijo con tierna fotos

El influencer se convirtió en padre por primera vez y compartió detalles de su especial momento con sus seguidores de redes sociales, presentando al pequeño Valentino.

13/02/2026

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Este viernes se cumplió un nuevo hito de la Ley de Plásticos de un Solo Uso. La legislación que fue promulgada en 2021 tiene establecido un calendario escalonado de entrada en vigencia. ¿Qué cambia? Acá te contamos.

13/02/2026

Amplio prontuario: Quién es el presunto autor del asesinato del profesor jubilado en El Bosque

Carabineros detuvo este jueves al posible autor del homicidio de un profesor de 75 años en El Bosque. Quedó en prisión preventiva por peligro de la seguridad de la sociedad

13/02/2026