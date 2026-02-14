Vanesa Borghi se convirtió en mamá por segunda vez: “Llegó a completar nuestro hogar” - Chilevisión

La modelo presentó a la pequeña Alma con un tierno video que compartió en su cuenta de Instagram en el que registró los minutos antes y después del nacimiento de su segunda hija.

Vanesa Borghi comenzó el 14 de febrero con el anunció de que se convirtió en madre por segunda vez junto a su pareja, Carlos Garcés.

La modelo compartió la noticia con una publicación en su cuenta de Instagram en la que le dio la bienvenida al mundo a la pequeña Alma.

“En el día del amor queremos compartir lo más preciado que tenemos, nuestra familia. Estamos felices de que todo salió bien y nuestra gordita ya está junto a nosotros”, escribió.

La trasandina también contó que la bebé nació el miércoles 11 de febrero, aunque esperaron hasta este sábado para darlo a conocer.

“Llegó a completar nuestro hogar... El día 11 de febrero a última hora nació nuestra pequeña que llegó a iluminar aún más la vida de cada uno de nosotros”, cerró.

Vanesa Borghi presentó a Alma