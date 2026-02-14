 Revelan los motivos del quiebre entre Sergio Lagos y Nicole tras 20 años juntos - Chilevisión
14/02/2026 07:51

Revelan los motivos del quiebre entre Sergio Lagos y Nicole tras 20 años juntos

El animador fue enfático en aclarar las verdaderas razones de la separación, desmitiendo rumores de infidelidades en la pareja.

Publicado por Josefina Vera

Luego de que se confirmara el quiebre de la emblemática pareja chilena conformada por Sergio Lagos y Nicole, muhas dudas surgieron en torno a su separación.

Rumores sobre infidelidad o terceras personas involucradas estaban a la orden del día, sin embargo, la periodista Cecilia Gutiérrez aclaró la situación.

¿Por qué se separaron Sergio Lagos y Nicole?

De acuerdo con la comunicadora, el mismo Sergio Lagos le confirmó que se había separado de la cantante después de 20 años.

En este contexto, le indicó también que "este distanciamiento, se debe a un desgaste natural de una relación de 20 años", por esto último es que la pareja prefirió tomar caminos separados.

Pese a esto, Gutiérrez aseguró que el animdor le recalcó que "siguen teniendo una excelente relación, pasaron las fiestas juntos, van al cine. Porque independiente de lo que pase entre ellos, siguen siendo familia".

Recordemos que Lagos y Nicole tienen dos hijos en conjunto, Celeste y León, por lo que no sería raro que la expareja se siguiera viendo junta en público pasando tiempo en familia.

