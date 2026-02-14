Sismo despierta a los habitantes de la zona norte: Revisa su magnitud y epicentro - Chilevisión

La madrugada de este sábado 14 de febrero, se registró un movimiento telúrico en la región de Antofagasta.

Un sismo de 4,5 sacudió durante la madrugada de este sábado 14 de febrero al norte de nuestro país, concretamente a la región de Antofagasta.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 02:54 horas y se ubicó a 80,74 kilómetros al este de Socaire.

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 239,7 kilómetros.