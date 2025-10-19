 “Se vienen cambios”: Vanesa Borghi reveló el género de su bebé en íntima ceremonia - Chilevisión
19/10/2025 10:05

“Se vienen cambios”: Vanesa Borghi reveló el género de su bebé en íntima ceremonia

La modelo grabó un video en el que aparece junto a su pareja, Carlos Garcés, y su hijo Teo en un parque, comiendo una torta cuyo relleno revela el género e impactó a todos sus seguidores con el resultado.

Publicado por CHV Noticias

Vanesa Borghi utilizó sus redes sociales para revelar a sus seguidores el género de su segundo bebé, fruto de su relación con el empresario Carlos Garcés.

Contrario a la revelación de género de Teo, su primer hijo, en esta oportunidad Borghi optó por una ceremonia íntima y sencilla donde estuvo acompañada por su hijo y su pareja, Carlos Garcés.

Vanesa Borghi será madre de una niña

En ese contexto, a través de su cuenta de Instagram, aparecen los tres frente a una torta blanca que dice "bebé" y enterraron unas copas en ella que, al sacarlas, mostraron un bizcocho rosado, indicando que la modelo se convertirá en madre de una niña.

Al respecto, escribió: "Revelación de sexo de nuestro bebé. Esta torta tan linda la mandamos a hacer y ellos mantuvieron el secreto con una amiga. Muchas gracias por sorprendernos".

La noticia causó revuelo entre sus seguidores, quienes llenaron a Vanesa de buenos deseos: "¡Qué lindo! ¡Una niñita!", "¡Qué perfección!", "¡Amo esto para ti, Vane!", "¡Ay, no! Me muero. Prepárate para derretirte a cada segundo" y "qué linda noticia, no sabes cómo me alegro", fueron parte de los mensajes.

Acto seguido, la modelo compartió unos registros familiares donde aparecen todos almorzando tras la nueva noticia y agregó: "Disfrutando con los amigos y familia. Se vienen cambios", y finalmente compartió extractos de unas pequeñas vacaciones familiares.

Revisa las publicaciones de Instagram:

