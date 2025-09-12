“¡Sí, acepto!”: Vanesa Borghi fue sorprendida con romántica propuesta de matrimonio - Chilevisión

Vanesa Borghi compartió una importante noticia y confirmó que contraerá matrimonio con Carlos Garcés.

La comunicadora fue sorprendida con la propuesta en medio de un viaje familiar que está realizando por Europa y compartió los detalles a través de sus redes sociales.

En un video que publicó en sus historias de Instagram mostró detalles del íntimo momento en que recibió el anillo, todo mientras ella pensaba que se trataba de una simple foto.

Justo cuando la trasandina posaba para la cámara, su pareja se arrodilló frente a ella con Teo, el hijo de ambos, en sus brazos y recibió el sí rápidamente.

“¡Sí, acepto!”, escribió en el registro para luego mostrar la joya con la que sellaron el compromiso.

Vanesa Borghi anunció su divorcio tras 11 años

En junio pasado la modelo anunció en redes sociales que se divorció oficialmente de su expareja, el ingeniero civil industrial Danilo Sturiza, con quien estuvo durante 11 años.

“¡Ahora sí! ¡Soy una mujer divorciada!”, anunció tras finalizar el trámite.