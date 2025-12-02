 Aguinaldo de Navidad: Consulta con tu RUT si te corresponde y fecha de pago - Chilevisión
Minuto a minuto
Auto de Junior Playboy se incendió: ¿Cuáles son los riesgos de modificar vehículos sin la debida expertiz? Regresan los fuegos artificiales de Año Nuevo a la Torre Entel: Incluirá innovador show de drones Pescadores de Chiloé se hicieron virales por rescatar a tiburón: “Él puso de su parte” Refuerzan patrullajes en la frontera: Gobierno dice que flujo “es completamente normal” Cae presunto autor del homicidio de Hugo Dark, guardia de la Blondie
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/12/2025 16:38

Aguinaldo de Navidad: Consulta con tu RUT si te corresponde y fecha de pago

Este importante aporte económico comenzó a ser entregado a partir de hoy, lunes 1 de diciembre. Revisa acá si lo recibes, fecha, monto y requisitos.

Publicado por CHV Noticias

Diciembre ya está aquí y con ello se inició el proceso de pago del Aguinaldo de Navidad, uno de los beneficios que cada año entrega el Estado de Chile.

Este aporte económico está destinado a funcionarios públicos, así como a pensionados y pensionadas que cumplan con una serie de requisitos.

Ideal para costear gastos propios de estas fechas o contribuir a saldar alguna deuda, el Aguinaldo de Navidad para el año 2025 asciende a $29.055, aunque por cada carga acreditada sube $16.415.

Aguinaldo de Navidad 2025: Consulta con tu RUT si lo recibes

Si quieres saber si te corresponde el Aguinaldo de Navidad 2025, puedes hacer la consulta haciendo clic acá o en la foto de abajo.

¿Cuándo se paga el Aguinaldo de Navidad 2025? 

El Aguinaldo de Navidad 2025 se paga en fechas diferentes, dependiendo de si quien lo recibe es pensionado/a o funcionario/a público/a.

En el caso de los primeros, los pensionados/as lo recibirán a partir de hoy, lunes 1 de diciembre, junto a la pensión:

  • Pensionados del IPS: Lunes 1 de diciembre
  • Pensionados de AFP: Desde el miércoles 17 de diciembre

En el caso de trabajadores del sector público, en tanto, las fechas varían, pues se paga junto a la remuneración:

  • Funcionarios que cobran sueldo los días 18 y 19: Lo recibirán el jueves 18 y viernes 19 de diciembre.
  • Funcionarios que cobran sueldo los días 21, 22, 23 y 24: Lo recibirán el lunes 22 de diciembre.

¿Cuáles son los requisitos?

Para recibir el Aguinaldo de Navidad para pensionados, debías cumplir alguno de los siguientes requisitos al 30 de noviembre:

  • Beneficiarios/as de la Pensión Garantizada Universal (PGU) o de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).
  • Pensionados/as del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
  • Pensionados/as de las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS).
  • Pensionados/as de Caja de Previsión de Dipreca y Capedrena.
  • Pensionados/as de las Mutualidades de Empleadores.
  • Pensionados/as de reparación: Rettig y Valech.
  • Pensionados/as de AFP o compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).
  • Beneficiarios/as de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón.
  • Beneficiarios/as del Subsidio por Discapacidad Mental.
Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Navidad: Consulta con tu RUT si te corresponde y fecha de pago

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Impacto por brutal golpiza de guardias a persona en situación de calle en hospital de Viña del Mar

A través de un video que se ha viralizado en redes sociales, se puede apreciar la paliza en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.

02/12/2025

“No puedo perdonar”: Revelan que Valentina Roth habría sido infiel a Miguel de la Fuente

La información fue entregada por Cecilia Gutiérrez en redes sociales, quien además se contactó tanto con Miguel de la Fuente como con Valentina Roth.

02/12/2025

Influencer transmitió en vivo su propio accidente de tránsito: Video es viral

El popular creador de contenido se vio involucrado en un siniestro con otros dos automóviles más. Su comportamiento generó repudio en redes.

02/12/2025

Enel anuncia cortes de luz en 6 comunas de Santiago este miércoles 3 de diciembre

Las comunas afectadas son: Conchalí, Recoleta, Providencia, Pedro Aguirre Cerda, La Florida y Maipú.

02/12/2025