Aguinaldo de Navidad: Consulta con tu RUT si te corresponde y fecha de pago - Chilevisión

Este importante aporte económico comenzó a ser entregado a partir de hoy, lunes 1 de diciembre. Revisa acá si lo recibes, fecha, monto y requisitos.
Diciembre ya está aquí y con ello se inició el proceso de pago del Aguinaldo de Navidad, uno de los beneficios que cada año entrega el Estado de Chile.
Este aporte económico está destinado a funcionarios públicos, así como a pensionados y pensionadas que cumplan con una serie de requisitos.
Ideal para costear gastos propios de estas fechas o contribuir a saldar alguna deuda, el Aguinaldo de Navidad para el año 2025 asciende a $29.055, aunque por cada carga acreditada sube $16.415.
Si quieres saber si te corresponde el Aguinaldo de Navidad 2025, puedes hacer la consulta haciendo clic acá o en la foto de abajo.
El Aguinaldo de Navidad 2025 se paga en fechas diferentes, dependiendo de si quien lo recibe es pensionado/a o funcionario/a público/a.
En el caso de los primeros, los pensionados/as lo recibirán a partir de hoy, lunes 1 de diciembre, junto a la pensión:
En el caso de trabajadores del sector público, en tanto, las fechas varían, pues se paga junto a la remuneración:
Para recibir el Aguinaldo de Navidad para pensionados, debías cumplir alguno de los siguientes requisitos al 30 de noviembre: