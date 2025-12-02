Aguinaldo de Navidad: Consulta con tu RUT si te corresponde y fecha de pago - Chilevisión

Este importante aporte económico comenzó a ser entregado a partir de hoy, lunes 1 de diciembre. Revisa acá si lo recibes, fecha, monto y requisitos.

Diciembre ya está aquí y con ello se inició el proceso de pago del Aguinaldo de Navidad, uno de los beneficios que cada año entrega el Estado de Chile.

Este aporte económico está destinado a funcionarios públicos, así como a pensionados y pensionadas que cumplan con una serie de requisitos.

Ideal para costear gastos propios de estas fechas o contribuir a saldar alguna deuda, el Aguinaldo de Navidad para el año 2025 asciende a $29.055, aunque por cada carga acreditada sube $16.415.

Aguinaldo de Navidad 2025: Consulta con tu RUT si lo recibes

Si quieres saber si te corresponde el Aguinaldo de Navidad 2025, puedes hacer la consulta haciendo clic acá o en la foto de abajo.

¿Cuándo se paga el Aguinaldo de Navidad 2025?

El Aguinaldo de Navidad 2025 se paga en fechas diferentes, dependiendo de si quien lo recibe es pensionado/a o funcionario/a público/a.

En el caso de los primeros, los pensionados/as lo recibirán a partir de hoy, lunes 1 de diciembre, junto a la pensión:

Pensionados del IPS : Lunes 1 de diciembre

: Lunes 1 de diciembre Pensionados de AFP: Desde el miércoles 17 de diciembre

En el caso de trabajadores del sector público, en tanto, las fechas varían, pues se paga junto a la remuneración:

Funcionarios que cobran sueldo los días 18 y 19 : Lo recibirán el jueves 18 y viernes 19 de diciembre.

: Lo recibirán el jueves 18 y viernes 19 de diciembre. Funcionarios que cobran sueldo los días 21, 22, 23 y 24: Lo recibirán el lunes 22 de diciembre.

¿Cuáles son los requisitos?

Para recibir el Aguinaldo de Navidad para pensionados, debías cumplir alguno de los siguientes requisitos al 30 de noviembre: