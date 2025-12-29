Quiebres amorosos que marcaron el 2025: Las rupturas más comentadas del año - Chilevisión

Separaciones inesperadas, comunicados en redes sociales y relaciones que parecían sólidas llegaron a su fin durante 2025, generando sorpresa y debate entre seguidores y el mundo del espectáculo.

El 2025 estuvo marcado por una serie de quiebres amorosos que no pasaron desapercibidos. Parejas consolidadas y romances muy mediáticos pusieron punto final a sus relaciones, muchos de ellos confirmados a través de redes sociales o entrevistas. En varios casos, las rupturas llegaron tras meses de rumores, mientras que otras fueron completamente sorpresivas. Es por eso que CHV Noticias Digital elaboró una lista con algunos de los quiebres más polémicos del 2025.

Karol Dance y Fran Virgilio

En agosto de este año se dio a conocer la noticia de que Karol Lucero le había sido infiel a su esposa, Fran Virgilio, con la DJ Isi Glock.

La pareja se separó a menos de un año de haber contraído matrimonio.

Francisco Kaminski y Camila Andrade

La mediática pareja llegó a su fin luego de más de un año de relación, la cual comenzó en medio de rumores de infidelidad por parte del comunicador a su ex, Carla Jara.

Si bien Andrade y Kaminski fueron divisados en varias ocasiones luego de su separación, no volvieron a retomar la relación.

Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova

En agosto de este año y tras 17 años de matrimonio, Álvaro Ballero hizo público el quiebre de su matrimonio con la bailarina y patinadora, Ludmila Ksenofontova.

La pareja se conoció durante su participación en un programa televisivo de patinaje sobre hielo en 2008, contrajo matrimonio a los pocos meses y tuvo cuatro hijos.

Carla Jara y Diego Urrutia

La exchica reality y el humorista decidieron ponerle fin a su relación en junio de este año, tras casi un año juntos.

Cabe recordar que Carla Jara confirmó su romance con Diego Urrutia en junio del año pasado, luego de una polémica separación con Francisco Kaminski, en medio de acusaciones de infidelidad de este con Camila Andrade.

Francisca Merino y Andrea Marrochino

En agosto de este año, la actriz y el empresario terminaron su relación, luego de que seis años juntos.

Pancha Merino y Andrea Marocchino se conocieron en 2019 en un evento de la Fórmula E. y desde entonces comenzaron una relación que derivó en planes de matrimonio.

Camilo Huerta y Marité Matus

La pareja decidió ponerle fin a su relación en julio de este año, luego de que Marité interpusiera una demanda contra Camilo Huerta, donde solicita que reconozca que crearon un negocio en conjunto.

Se trata de un dispensario de cannabis medicinal ubicado en la comuna de La Reina; sin embargo, Matus se encontraba de viaje en España cuando el negocio se concretó, por lo que el acuerdo habría sido que Camilo firmara los papeles y luego formalizaran una sociedad legal, lo que no ocurrió.

Myriam Hernández y Jorge Saint-Jean

En mayo de este año, la intérprete nacional confirmó su separación de Jorge Saint-Jean tras la supuesta infidelidad con una integrante del fans club de Myriam Hernández.

Nicolás Solabarrieta y Guarén

Si bien la pareja terminó su relación en diciembre de 2024, en febrero de 2025 decidieron darse una segunda oportunidad.

Sin embargo, en agosto de este año nuevamente pusieron fin al romance.

Fabricio Vasconcelos y Mariela Román

En agosto de este año, el tiktoker Danilo 21 dio a conocer que el ex bailarín de Porto Seguro habría engañado a su esposa Mariela Roman con una conocida modelo en Temuco.

Debido a esto, la pareja tomó la decisión de separarse.

Steffi Méndez y Dante Lindhe

A través de redes sociales, Steffi Méndez confirmó la ruptura con el padre de su hijo, el artista sueco Dante Lindhe.

La hija de Dj Méndez señaló que el motivo del quiebre con el europeo se debe a una infidelidad por parte de él. Días más tarde, Lindhe apareció en redes sociales junto a su nueva pareja, Eli de Silva, quién anunció estar embarazada.