La historia de amor de Álvaro Ballero que terminó tras 17 años: Le dijo que se casarían cuando la conoció - Chilevisión

27/08/2025 19:57

La historia de amor de Álvaro Ballero que terminó tras 17 años: Le dijo que se casarían cuando la conoció

La pareja se conoció durante su participación en un programa televisivo de patinaje sobre hielo en 2008, contrajo matrimonio a los pocos meses y tuvo cuatro hijos. Sin embargo, esta semana anunciaron su separación de Ludmila Ksenofontova.

Publicado por CHV Noticias

Álvaro Ballero sorprendió a sus seguidores tras anunciar el quiebre de su matrimonio con la bailarina y patinadora rusa, Ludmila Ksenofontova.

El matrimonio llevaba 17 años juntos y confirmó la ruptura a través de sus redes sociales, espacio en el que el ex chico reality confesó que “es el proceso más difícil y doloroso de mi vida”.

La pareja se conoció en 2008 en un programa de televisión y compartió una intensa historia de amor. Incluso, en junio de 2024 el ex chico reality señaló: “Si me separo de Ludmila, habré vivido con la persona más increíble que el mundo me haya podido entregar”.

La historia de amor de Álvaro Ballero y su esposa

Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova se conocieron durante su participación en el programa “Estrellas en el Hielo” en 2008.

En una publicación en su Instagram en la que compartió fotos de esa época, Ballero reveló que “a la semana de conocerla, en el casino de tvn le dije; “yo me voy a casar contigo”, ella me dijo entre una sonrisa nerviosa; “estás loco””.

La pareja contrajo matrimonio en octubre de 2008 y tuvo cuatro hijos: Milla, Vika, Ivana y Santino.

En sus redes sociales el ex chico reality ha hablado en distintas ocasiones sobre su vínculo con la patinadora. En una de ellas, señaló el día que se conocieron ella llegó “con esa frialdad extraterrestre, con esos ojos azules rabiosos. Ahí la conocí con sus patines, ella se movía en su mundo como una mariposa en plena primavera”.

“Ella es de otro planeta, en serio, es omnipresente, siempre lo he dicho, si me separo de Ludmila, habré vivido con la persona más increíble que el mundo me haya podido entregar. Pero, lejos de eso, ella es todo, TODO lo que hubiese soñado”, señaló en la misma publicación.

