Contraloría detectó que más de 7 mil faenas mineras no han sido fiscalizadas en más de dos años - Chilevisión

30/12/2025 20:47

Contraloría detectó que más de 7 mil faenas mineras no han sido fiscalizadas en más de dos años

El organismo revisó las fiscalizaciones realizadas por el Sernageomin entre 2022 y 2024 y se reveló que en promedio inspeccionaron un 20% de las faenas mineras de todo el país.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que más de 7 mil faenas mineras no fueron fiscalizadas por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en un periodo de más de dos años.

La información fue revelada en el 18° Consolidado de Información Circularizada (CIC) en el que se revisaron las fiscalizaciones realizadas por el servicio entre 2022 y 2024.

Según Contraloría, se detectó que el Sernageomin fiscalizó en promedio de 20% de las faenas mineras de todo el país.

De acuerdo al informe, el servicio realizó 43.595 inspecciones a nivel nacional. En cuanto a las regiones, el menor porcentaje de fiscalizaciones se registró en Atacama (13%), Arica y Parinacota (14%) y Valparaíso (14%)

Por el contrario, los lugares con mayor porcentaje de fiscalización fueron Magallanes (50%), Maule (44%) y Los Lagos (42%).

“La mayor concentración de faenas en esta situación se encuentra en Atacama (2.863), Coquimbo (1.863) y Valparaíso (1.048), territorios que además concentran una parte importante de la actividad minera nacional. Le siguen Antofagasta (553) y la Región Metropolitana (237)”, detallaron.

Desigualdad en la carga laboral

Adicionalmente, entre 2022 y 2024, se identificaron 105 funcionarios que realizaron labores de fiscalización. De acuerdo con la revisión de la carga laboral, algunos de ellos efectuaron más de 2.000 inspecciones en tres años, mientras que otros no lograron superar los 100.

En regiones mineras como Atacama y Coquimbo se enfrentan cargas muy superiores al promedio nacional (más de 490–800 faenas por fiscalizador).

En las regiones del sur cuentan con dotaciones mayores en relación con la cantidad de faenas existentes (menos de 10 por fiscalizador).

