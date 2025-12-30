 Descontrolado incendio forestal en Ruta 5 Sur a la altura de Longaví: Viviendas están en riesgo - Chilevisión
Descontrolado incendio forestal en Ruta 5 Sur a la altura de Longaví: Viviendas están en riesgo
30/12/2025 17:39

Descontrolado incendio forestal en Ruta 5 Sur a la altura de Longaví: Viviendas están en riesgo

El fuego alcanzó pastizales y arbolado al costado de la ruta en el sector La Aguada y presenta alto peligro de propagación a viviendas cercanas, sumado a problemas de visibilidad para conductores en la vía.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La tarde de este martes, se reportó un importate incendio forestal en el kilómetro 300 de la Ruta 5 Sur, a la altura de Longaví, región del Maule. 

Según información preliminar, el fuego alcanzó pastizales y arbolado al costado de la ruta y presenta alto peligro de propagación.

En específico, el incendio está afectado el sector La Aguada, en dirección al sur, y hay peligro de afectacción a vivienas cercanas.

En el lugar se encuentran trabajando compañías de Bomberos de Longaví y Linares, junto a  apoyo de brigadas terrestres y aérea de la Conaf. 

Debido al humo y las llamas presentes en el sector también se reportó poca visibilidad para conductores en la vía. 

Subsidio al Empleo Joven: Consulta con tu RUT si recibes el pago hoy mismo

