Descontrolado incendio forestal en Ruta 5 Sur a la altura de Longaví: Viviendas están en riesgo - Chilevisión

El fuego alcanzó pastizales y arbolado al costado de la ruta en el sector La Aguada y presenta alto peligro de propagación a viviendas cercanas, sumado a problemas de visibilidad para conductores en la vía.

La tarde de este martes, se reportó un importate incendio forestal en el kilómetro 300 de la Ruta 5 Sur, a la altura de Longaví, región del Maule.

Según información preliminar, el fuego alcanzó pastizales y arbolado al costado de la ruta y presenta alto peligro de propagación.

En específico, el incendio está afectado el sector La Aguada, en dirección al sur, y hay peligro de afectacción a vivienas cercanas.

En el lugar se encuentran trabajando compañías de Bomberos de Longaví y Linares, junto a apoyo de brigadas terrestres y aérea de la Conaf.

Debido al humo y las llamas presentes en el sector también se reportó poca visibilidad para conductores en la vía.