Comandante de Bomberos de Litueche murió en medio de combate a incendio forestal - Chilevisión

29/12/2025 18:59

Comandante de Bomberos de Litueche murió en medio de combate a incendio forestal

Luis Antonio Becerra Pino se encontraba liderando las labores de combate de un incendio forestal que afecta a la comuna cuando se vio afectado por una complicación de salud.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La tarde de este lunes, la Delegación Presidencial Regional informó del fallecimiento del comandante del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Litueche, región de O’Higgins, mientras combatía un incendio en la zona.

Se trata de Luis Antonio Becerra Pino, de 48 años de edad, quien estaba en servicio cuando sufrió una emergencia médica.

El deceso se produjo mientras el comandante se encontraba liderando las labores de combate de un incendio forestal que afecta a la mencionada comuna.

De acuerdo a lo que señalan los informes preliminares, el voluntario de Bomberos habría sufrido un accidente vascular en medio del cumplimiento de sus funciones. 

Dada la urgencia, fue atendido en el lugar por personal de emergencia sin que fuera posible revertir su estado.

Desde la Delegación Presidencial Regional de O’Higgins expresaron “nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos, y a toda la institución de Bomberos de Chile, especialmente a sus compañeros de la región de O'Higgins, quienes día a día arriesgan su integridad por la seguridad de la ciudadanía”.

Asimismo, señalaron que el comandante será recordado por su vocación de servicio, su entrega desinteresada y su compromiso inquebrantable con la protección de la comunidad y el entorno natural de nuestra región.

