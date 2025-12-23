Emergencia en Litueche: Obligan a evacuar por incendio forestal que amenaza viviendas - Chilevisión

En el lugar se encuentran trabajando equipos aéreos y terrestres de Bomberos y Conaf para combatir el fugo. En paralelo, se activó la mensajería SAE para apoyar la evacuación de sectores de Pueblo Hundido y El Naranjal.

La tarde de este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió alerta roja este martes para la comuna de Litueche, región de O'Higgins, debido a un gran incendio forestal que afecta la zona.

El fuego está afectando el sector denominado Central Rapel y según informaron las autoridades, hasta ahora ha consumido al menos 50 hectáreas y se desarrolla en una zona cercana a viviendas.

Debido al avance de las llamas se solicitó evacuar sectores de Pueblo Hundido y El Naranjal, de la mencionada comuna.

De momento se encuentran trabajando cinco brigadas terrestres, dos técnicos, tres helicópteros de Conaf y dos aviones cisterna en el combate del incendio.

Además, se activó la mensajería SAE para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos.