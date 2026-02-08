 Licencias de conducir vencidas: Estas son las que seguirán vigentes en 2026 por prórroga - Chilevisión
08/02/2026 12:33

Licencias de conducir vencidas: Estas son las que seguirán vigentes en 2026 por prórroga

La prórroga se mantiene durante 2026 y permite que algunos conductores sigan usando su licencia vencida. Revisa qué años están incluidos y en qué casos sí es obligatorio renovar.

Publicado por Josefina Vera

Durante 2026, algunas licencias de conducir vencidas seguirán siendo válidas gracias a una prórroga definida por la autoridad, medida que busca enfrentar la alta demanda y la falta de horas para renovar en los municipios.

Sin embargo, este periodo no estará disponible para todos ni será por un periodo extenso de tiempo, por lo que te invitamos a revisa tu caso en particular a continuación.

Licencias vencidas que serán vigentes este 2026

De acuerdo con la nueva prórroga, solo dos grupos de conductores no deberán hacer el trámite inmediatamente y podrán seguir circulando, estos son:

  • Conductores a los que se les haya vencido su licencia durante el 2025: Serávidente hasta el 31 de diciembre del 2026.
  • Conductores con licencias con fecha de vencimiento durante el 2026: Su vigencia será prolongada por 6 meses desde la fecha de expiración original.

El nuevo requisito para renovar licencia

Con la Ley Jacinta, el sistema de renovación y obtención de licencias de conducir en el 2026 estará condicionada a ciertos tipos de enfermedades inhabilitantes o restrictivas, ya sea físicas o psiquicas.

Ante esto, el conductor deberá declarar que no cuenta con ninguna de estas, de lo contrario, se le otorgará una infracción de tránsito e incluso se cancelaría su licencia para manejar.

