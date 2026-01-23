Licencia de conducir: La lista de conductores que no tendrán que renovar el documento este 2026 - Chilevisión

La nueva prórroga solo estará destinada a un grupo de conductores, por lo que aquellos que no renueven sus licencias a tiempo. y no sean parte de esta excepción, arriesgan importantes multas.

Ante la alta demanda para renovar tu licencia de conducir en los municipios, el Congreso decidió aprobar una nueva prórroga para un específico grupo de conductores.

Con la finalidad de evitar efectos negativos en aquellas personas que no sean capaces de obtener una cita para realizar el trámite, se decidió dar esta nueva oportunidad al vencimiento de dicho documento.

¿Quiénes NO deberán renovar su licencia de conductir este año?

Todos aquellos conductores a los que se les haya vencido su licencia durante el 2025 podrán seguir usando dicho documento legamente hasta el 31 de diciembre del 2026.

Por su parte, aquellas personas que tengan fecha de expiración a lo largo del 2026, podrán seguir usando la licencia durante seis meses más, a contar de la fecha original de vencimiento.

¿Cuál es la multa por no renovar mi licencia de conducir?

En caso de que tu carnet de conducción no este dentro del grupo que el Congreso aprobó su extensión temporal, arriesgas una multa monetaria en caso de que seas controlado por Carabineros.

Dicha multa varía entre 0,5 a 1 UTM (Unidad Tributaria Mensual), la que equivale aproximadamente a $34.875 y $ 69.751, respectivamente.