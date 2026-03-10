“Estaba destinada a fracasar”: Gala Caldirola impactó tras revelar las razones del quiebre con Mauricio Pinilla - Chilevisión

La influencer hizo hincapié en que ambos estaban solteros cuando decidieron comenzar una relación amorosa.

Este martes, Gala Caldirola se sinceró sobre su relación con Mauricio Pinilla y reveló las razones por las cuales el romance no funcionó.

La modelo estuvo en el último capítulo del podcast "Juzgamos y Nos Funamos" de Danilo21, donde revivió esos meses del año 2023 en los que fue ampliamente criticada por su relación con el exfutbolista.

¿Qué dijo Gala Caldirola?

"Era una relación destinada a fracasar. Dos personas muy heridas dándose contención y tratando de cuidarse las heridas, pero estaba destinada a fracasar. Pero para no hablar de una relación en concreto, hablo de mí misma, a mí me afectó mucho", comentó Gala.

En esa misma línea, agregó: "Y por hacer nada, porque yo no hice nada malo. Yo no me metí nunca en una relación, yo no quise hacerle daño a nadie, yo no fui un impedimento entre un padre y sus hijos".

Por otro lado, Caldirola hizo hincapié en que en aquel entonces ella estaba intentando "rehacer su vida", tras el quiebre amoroso con Mauricio Isla, mientras que Pinilla era una persona "que estaba mal”.

"Encima me cargaba con el muerto que no me correspondía, porque yo nada que ver ahí", comentó la española respecto de los rumores de aquel tiempo en donde se aseguraba que Pinilla había sido infiel a Gisella con ella.

Finalmente, concluyó: "Yo me tenía que hacer cargo de mi ex marido (Mauricio Isla), y con él tenemos una muy buena comunicación y nunca tuvimos ningún tipo de problema por esto".