Tenía 26 años y era chilena: Identifican el cuerpo hallado frente a casa de alcaldesa en Quinta Normal - Chilevisión

10/03/2026 11:49

Tenía 26 años y era chilena: Identifican el cuerpo hallado frente a casa de alcaldesa en Quinta Normal

PDI informó la identidad de la persona cuyo cuerpo estaba dentro de la caja de cartón arrojada por conductor de camión que fue detenido.

Publicado por CHV Noticias

Este martes fue identificada la víctima de presunto homicidio en el caso del cádaver dejado frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.

En medio de una investigación que lidera la Fiscalía ECOH con la Policía de Investigaciones (PDI), las autoridades dieron a conocer quién era la persona cuyo cuerpo estaba dentro de la caja de cartón que fue arrojado desde un camión.

Se trata de una mujer de 26 años de nacionalidad chilena, que contaba con antecedentes penales

Aún no se ha entregado mayor información sobre la identidad de la víctima.

Único detenido por cuerpo dejado en casa de alcaldesa de Quinta Normal

En horas de la mañana de este martes se confirmó la detención de un hombre de 52 años en su casa. Actualmente se encuentra recluido al interior de la Brigada de Homicidios Centro Norte de PDI. 

Según información preliminar, le habrían pagado para trasladar la caja que contenía el cuerpo. Sin embargo, aún no está acreditada su participación en la muerte de la joven de 26 años. 

El detenido será formalizado a las 12:00 horas de este martes en el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago.

