 Resultados primer periodo FUAS 2026: Consulta aquí si fuiste beneficiado y cómo apelar - Chilevisión
Minuto a minuto
Eran un padre, esposa e hijo: Revelan las identidades de las víctimas fatales de la tragedia de Algarrobo Nayib Bukele llega a Chile: Vicepresidente de El Salvador confirma su visita para 2026 Cambio de Mando 2026: Horario completo y cronograma de la ceremonia en el Congreso Quién es y qué rol tuvo el detenido por trasladar cuerpo frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal Alerta por gran columna de humo en Santiago: Bomberos combaten incendio estructural
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/03/2026 12:24

Resultados primer periodo FUAS 2026: Consulta aquí si fuiste beneficiado y cómo apelar

Estudiantes de educación superior pueden acceder a la gratuidad, Fondo Solidario de Crédito Universitario, el CAE-, entre otros. Quienes no estén conformes con el resultado pueden apelar hasta el 25 de marzo.

Publicado por CHV Noticias

Durante la jornada de este martes 10 de marzo se conocerán los resultados de asignación del primer periodo de postulación del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 2026, que se realizó entre octubre y noviembre del 2025.

Cabe recordar que este formulario permite postular a una serie de beneficios para acceder a la educación superior, como gratuidad, becas o créditos.

Dentro de los beneficios a los que puedes acceder destacan: gratuidad, Fondo Solidario de Crédito Universitario, Crédito con Garantía Estatal (CAE), Beca Vocación de Profesor, Beca Bicentenario, Beca Nuevo Milenio, entre varios otros más. 

Resultados primer periodo FUAS 2026: Consulta AQUÍ si fuiste beneficiado

Para conocer los resultados y saber si fuiste beneficiado debes ingresar al sitio web del Mineduc en el portal de beneficiosestudiantiles.cl o hacer clic en la imagen de abajo. 

Una vez ahí debes ingresar el RUT del postulante y presionar “ver resultados”.

Los resultados se publicarán a partir de las 13:00 horas de este martes 10 de marzo. 

¿Cómo apelar a los resultados del FUAS? 

En caso de que no hayas quedado satisfecho con los resultado de la de los beneficios estudiantiles, tienes la posibilidad de apelar.

El periodo de apelación inicia este mismo martes 10 y se extenderá hasta el próximo miércoles 25 de marzo

La apelación debe realizarse exclusivamente de manera online, en la misma plataforma en la que puedes revisar tus resultados de asignación.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores de 65 años pueden recibir $81.257 sin postular: Revisa si cumples los requisitos

Lo último

Lo más visto

Tenía 26 años y era chilena: Identifican el cuerpo hallado frente a casa de alcaldesa en Quinta Normal

PDI informó la identidad de la persona cuyo cuerpo estaba dentro de la caja de cartón arrojada por conductor de camión que fue detenido.

10/03/2026

Cambio de Mando 2026: Horario completo y cronograma de la ceremonia en el Congreso

A partir de las 12:00 de este miércoles 11 de marzo se llevará a cabo la ceremonia de cambio de mando presidencial. Revisa las actividades previas y horarios.

10/03/2026

Eran un padre, esposa e hijo: Revelan las identidades de las víctimas fatales de la tragedia de Algarrobo

Las autoridades confirmaron que cuatro personas resultaron fallecidas, dos de los cuales corresponden a ciudadanos estadounidenses. En cuanto a la causa probable de la muerte correspondería a asfixia por sumersión.

10/03/2026

Quién es y qué rol tuvo el detenido por trasladar cuerpo frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal

PDI dio con la detención de su un sujeto que estaría vinculado con el cadáver que apreció el domingo en un barrio residencial de Quinta Normal. Según antecedentes preliminares, el sujeto habría recibido un pago para realizar la labor.

10/03/2026