Resultados primer periodo FUAS 2026: Consulta aquí si fuiste beneficiado y cómo apelar - Chilevisión

Estudiantes de educación superior pueden acceder a la gratuidad, Fondo Solidario de Crédito Universitario, el CAE-, entre otros. Quienes no estén conformes con el resultado pueden apelar hasta el 25 de marzo.

Durante la jornada de este martes 10 de marzo se conocerán los resultados de asignación del primer periodo de postulación del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 2026, que se realizó entre octubre y noviembre del 2025.

Cabe recordar que este formulario permite postular a una serie de beneficios para acceder a la educación superior, como gratuidad, becas o créditos.

Dentro de los beneficios a los que puedes acceder destacan: gratuidad, Fondo Solidario de Crédito Universitario, Crédito con Garantía Estatal (CAE), Beca Vocación de Profesor, Beca Bicentenario, Beca Nuevo Milenio, entre varios otros más.

Resultados primer periodo FUAS 2026: Consulta AQUÍ si fuiste beneficiado

Para conocer los resultados y saber si fuiste beneficiado debes ingresar al sitio web del Mineduc en el portal de beneficiosestudiantiles.cl o hacer clic en la imagen de abajo.

Una vez ahí debes ingresar el RUT del postulante y presionar “ver resultados”.

Los resultados se publicarán a partir de las 13:00 horas de este martes 10 de marzo.

¿Cómo apelar a los resultados del FUAS?

En caso de que no hayas quedado satisfecho con los resultado de la de los beneficios estudiantiles, tienes la posibilidad de apelar.

El periodo de apelación inicia este mismo martes 10 y se extenderá hasta el próximo miércoles 25 de marzo.

La apelación debe realizarse exclusivamente de manera online, en la misma plataforma en la que puedes revisar tus resultados de asignación.