FUAS 2026: Consulta con tu RUT los resultados y conoce cuándo inicia el segundo período de postulación - Chilevisión

17/12/2025 17:12

FUAS 2026: Consulta con tu RUT los resultados y conoce cuándo inicia el segundo período de postulación

Los resultados del primer proceso de postulación fueron publicados este miércoles. Revisa aquí si eres beneficiario y conoce cuándo inicia el segundo periodo de postulación.

Publicado por Gabriela Valdés

Este miércoles 17 de diciembre fueron publicados los resultados del primer proceso de postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 2026.

El formulario permite postular a una serie de beneficios para acceder a la educación superior, como gratuidad, becas o créditos.

Estos resultados permiten conocer la información sobre el nivel socioeconómico de los postulantes, quienes deberán esperar hasta el 10 de marzo para conocer los resultados de asignación de los beneficios.

Consulta con tu RUT los resultados del FUAS 

Puedes acceder a los resultados del Mineduc en el portal de beneficiosestudiantiles.cl

En el sitio debes ingresar el RUT del postulante y presionar “ver resultados”.

Conoce la fecha del segundo periodo de postulación 2026

Para todos quienes no postularon durante el primer periodo, la Subsecretaría de Educación Superior informó que se abrirá un segundo proceso.

Este se llevará a cabo entre el 12 de febrero y el 12 de marzo de 2026.

