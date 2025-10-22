 FUAS 2026 tiene nueva fecha límite: Revisa hasta qué día puedes completar el formulario - Chilevisión
22/10/2025 17:39

FUAS 2026 tiene nueva fecha límite: Revisa hasta qué día puedes completar el formulario

Este nuevo llamado está dirigido a los y las estudiantes que no postularon en la primera etapa o requieran actualizar su información. Se trata de un trámite clave para optar a beneficios en la educación superior.

Publicado por CHV Noticias

El FUAS es un documento clave para los y las miles de estudiantes que a nivel nacional serán parte del nuevo proceso de admisión para la educación superior.

Este trámite consiste en un documento que deben completar los estudiantes de forma online para postular a diferentes beneficios estudiantiles, entre ellos gratuidad, becas y créditos de arancel estatal (CAE).   

Extienden plazo para completar FUAS 2026

Si bien el Ministerio de Educación había informado que el formulario iba a estar disponible hasta el 22 de octubre de 2025, este miércoles anunciaron la extensión del plazo.

Con la intención de no dejar a estudiantes sin el documento, las y los interesados podrán realizar el trámite hasta el martes 5 de noviembre de 2025 a las 14:00 horas.

Este proceso lo podrán realizar a través de celulares, tablets o computadores, en el sitio web www.fuas.cl.

"No queremos que nadie se quede fuera de este proceso. Estamos en un trabajo constante de garantizar el derecho de todas y todos a la educación, de que quienes lo deseen puedan cumplir sus sueños de estudiar lo que más les gusta", explicó el subsecretario Víctor Orellana.

Así puedes postular al FUAS 2026

Para postular deberás acceder a este enlace, que dirige a la plataforma de la Subsecretaría de Educación Superior. Allí deberás presionar el botón “Iniciar Sesión”, que te llevará a un link para ingresar a tu cuenta o registrarte. No es necesaria la ClaveÚnica para este proceso.

¿Cuáles son los plazos del FUAS 2026?

    • Plazo para completar el formulario: Hasta el 5 de noviembre de 2025.
    • Entrega de Información de Nivel Socioeconómico: 17 de diciembre de 2025.
    • Resultados de preselección y potenciales renovantes de beneficios: 15 de enero de 2026.
    • Resultados de asignación: 10 de marzo de 2026.
    • Periodo de apelación: del 10 al 25 de marzo de 2026.
