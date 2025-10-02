Comenzó proceso del FUAS 2026: Así puedes postular a gratuidad y becas para la educación superior - Chilevisión

La plataforma para completar la postulación ya está abierta y permanecerá disponible hasta el próximo 22 de octubre.

El miércoles 1 de octubre se dio inicio al proceso de postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) correspondiente al año 2026.

Este proceso está destinado a jóvenes que deseen ingresar a alguna institución de educación superior el año que viene, que ya estén estudiando, pero no tengan beneficios, o que deseen obtener alguno con más cobertura.

De esta forma, los estudiantes que busquen acceder a algún financiamiento de sus carreras profesionales o técnicas de nivel superior, deberán completar el formulario antes del próximo 22 de octubre.

Cómo postular al FUAS 2026

Para postular debes acceder a este enlace, que dirige a la plataforma de la Subsecretaría de Educación Superior.

Allí deberás presionar el botón “Iniciar Sesión”, que te llevará a un link para ingresar a tu cuenta o registrarte. No es necesaria la ClaveÚnica para este proceso.

Calendario de la postulación:

Plazo para completar el FUAS: del 1 de octubre al 22 de octubre de 2025.

Entrega de Información de Nivel Socioeconómico: 17 de diciembre de 2025.

Resultados de preselección y potenciales renovantes de beneficios: 15 de enero de 2026.

Resultados de asignación: 10 de marzo de 2026.

Periodo de apelación: del 10 al 25 de marzo de 2026.

Beneficios que podrías recibir en 2026 con el FUAS