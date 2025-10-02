Comenzó proceso del FUAS 2026: Así puedes postular a gratuidad y becas para la educación superior - Chilevisión

La plataforma para completar la postulación ya está abierta y permanecerá disponible hasta el próximo 22 de octubre.
El miércoles 1 de octubre se dio inicio al proceso de postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) correspondiente al año 2026.
Este proceso está destinado a jóvenes que deseen ingresar a alguna institución de educación superior el año que viene, que ya estén estudiando, pero no tengan beneficios, o que deseen obtener alguno con más cobertura.
De esta forma, los estudiantes que busquen acceder a algún financiamiento de sus carreras profesionales o técnicas de nivel superior, deberán completar el formulario antes del próximo 22 de octubre.
Cómo postular al FUAS 2026
Para postular debes acceder a este enlace, que dirige a la plataforma de la Subsecretaría de Educación Superior.
Allí deberás presionar el botón “Iniciar Sesión”, que te llevará a un link para ingresar a tu cuenta o registrarte. No es necesaria la ClaveÚnica para este proceso.
Calendario de la postulación:
- Plazo para completar el FUAS: del 1 de octubre al 22 de octubre de 2025.
- Entrega de Información de Nivel Socioeconómico: 17 de diciembre de 2025.
- Resultados de preselección y potenciales renovantes de beneficios: 15 de enero de 2026.
- Resultados de asignación: 10 de marzo de 2026.
- Periodo de apelación: del 10 al 25 de marzo de 2026.
Beneficios que podrías recibir en 2026 con el FUAS
- Gratuidad.
- Fondo Solidario de Crédito Universitario.
- Crédito con Garantía Estatal (CAE).
- Beca Nuevo Milenio (primer año y cursos superiores).
- Beca Bicentenario (primer año y cursos superiores).
- Beca Juan Gómez Millas (personas chilenas y extranjeras de primer año o cursos superiores).
- Beca Excelencia Técnica (primer año).
- Beca Excelencia Académica (primer año).
- Beca Distinción a las Trayectorias Educativas (primer año).
- Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación (primer año).
- Beca de Articulación (continuidad de estudios).
- Beca para estudiantes en situación de discapacidad (primer año).
- Beca Continuidad de Estudios (Universidad del Pacífico, Universidad Iberoamericana y Universidad ARCIS).
- Beca Vocación de Profesor (estudiantes de licenciatura y pedagogía, y licenciados y profesionales).
- Beca de Reparación Valech (titulares y traspaso).