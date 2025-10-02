 Comenzó proceso del FUAS 2026: Así puedes postular a gratuidad y becas para la educación superior - Chilevisión
02/10/2025 12:48

Comenzó proceso del FUAS 2026: Así puedes postular a gratuidad y becas para la educación superior

La plataforma para completar la postulación ya está abierta y permanecerá disponible hasta el próximo 22 de octubre.

El miércoles 1 de octubre se dio inicio al proceso de postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) correspondiente al año 2026.

Este proceso está destinado a jóvenes que deseen ingresar a alguna institución de educación superior el año que viene, que ya estén estudiando, pero no tengan beneficios, o que deseen obtener alguno con más cobertura.

De esta forma, los estudiantes que busquen acceder a algún financiamiento de sus carreras profesionales o técnicas de nivel superior, deberán completar el formulario antes del próximo 22 de octubre.

Cómo postular al FUAS 2026

Para postular debes acceder a este enlace, que dirige a la plataforma de la Subsecretaría de Educación Superior.

Allí deberás presionar el botón “Iniciar Sesión”, que te llevará a un link para ingresar a tu cuenta o registrarte. No es necesaria la ClaveÚnica para este proceso.

Calendario de la postulación:

  • Plazo para completar el FUAS: del 1 de octubre al 22 de octubre de 2025.
  • Entrega de Información de Nivel Socioeconómico: 17 de diciembre de 2025.
  • Resultados de preselección y potenciales renovantes de beneficios: 15 de enero de 2026.
  • Resultados de asignación: 10 de marzo de 2026.
  • Periodo de apelación: del 10 al 25 de marzo de 2026.

Beneficios que podrías recibir en 2026 con el FUAS

  • Gratuidad.
  • Fondo Solidario de Crédito Universitario.
  • Crédito con Garantía Estatal (CAE).
  • Beca Nuevo Milenio (primer año y cursos superiores).
  • Beca Bicentenario (primer año y cursos superiores).
  • Beca Juan Gómez Millas (personas chilenas y extranjeras de primer año o cursos superiores).
  • Beca Excelencia Técnica (primer año).
  • Beca Excelencia Académica (primer año).
  • Beca Distinción a las Trayectorias Educativas (primer año).
  • Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación (primer año).
  • Beca de Articulación (continuidad de estudios).
  • Beca para estudiantes en situación de discapacidad (primer año).
  • Beca Continuidad de Estudios (Universidad del Pacífico, Universidad Iberoamericana y Universidad ARCIS).
  • Beca Vocación de Profesor (estudiantes de licenciatura y pedagogía, y licenciados y profesionales).
  • Beca de Reparación Valech (titulares y traspaso).
