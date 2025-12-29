Alerta Amarilla por incendio en San Carlos de Apoquindo: Sigue el combate pero descartan evacuación - Chilevisión

La propagación del fuego tuvo un rápido avance en su inicio y se ha visto favorecido por las condiciones del viento. La alcaldesa descartó una eventual evacuación y aseguró que el siniestro "está bajo control".

Cuatro brigadas, seis técnicos y siete aeronaves CONAF trabajan en combatir el incendio forestal que a esta hora se desarolla en la comuna de Las Condes, en concreto, en el sector precordillerano de San Carlos de Apoquindo.

El siniestro, informó la alcaldesa Catalina San Martón, ha afectado a 470 hectáreas y llevó a Senapred a declarar Alerta Amarilla, misma que estará "vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

En la observación que realizó el organismo sobre la emergencia, declararon que se trata de un "incendio con comportamiento extremo" pero "sin riesgo de propagación estructural de momento", dato que corroboró la jefa comunal.

Denominado "Plaza Sur", el siniestro se concentra en Camino Las Flores y desde el municipio informaron que el viento ha dificultado las labores de los voluntarios, por lo que su combate continuará durante la noche.

Ante la posibilidad de una expansión a zonas residenciales hacia el sur, los esfuerzos de las más de 14 compañías de Bomberos se concentran en contener el avance hacia el sector de Álvaro del Portillo con Avenida La Plaza.

Desde el club Universidad Católica emitieron un comunicado donde señalaron que "se ha registrado un foco de incendio en terrenos del Club, específicamente en el sector sur oriente del acceso a Parque Cordillera". No se han reportado heridos.

Alerta Roja en Peñaflor por incendio forestal

Otra comuna que está siendo afectada por el inicio de la temporada de incendios es Peñaflor, que se mantiene con Alerta Roja por un siniestro forestal en San Javier, cerca de la caletera de la Autopista del Sol, y que ha afectado a una superficie preliminar de 6 hectáreas.

En su combate han acudido el Cuerpo de Bomberos de Peñaflor-Padre Hurtado, Isla de Maipo, San Bernardo y Talagante. Pese a estar cerca de sectores poblados, de momento no ha afectado a personas ni a infraestructura.

Las autoridades han recomendado a la población cercana al sector seguir las indicaciones oficiales y tomar precauciones ante la visibilidad reducida debido al humo.