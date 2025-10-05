¿Eres estudiante? Estos son los beneficios de Junaeb a los que puedes acceder en Chile - Chilevisión

El Estado de Chile ofrece una amplia gama de beneficios, aportes y otras ayudas a estudiantes de enseñanza básica, media y superior. A continuación, revisa algunos de los principales que existen.

Cada año, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) pone a disposición de miles de jóvenes en Chile una amplia gama de beneficios pensados en ayudar directamente a su proceso de aprendizaje.

Son varios los beneficios que entrega el Estado a estudiantes de enseñanza básica, media y superior, y estos tienen distintos focos, que van desde la mantención e integración hasta la residencia, alimentación, tecnología y salud.

¿Eres estudiante? Estos son los principales beneficios económicos de Junaeb

Tanto si eres estudiante como apoderado, debes saber que estos son solo algunos de los beneficios que están disponibles. A continuación, revisa los que incluyen aportes de dinero:

Beca Presidente de la República : 6,2 UTM (unos $429 mil pesos) para estudiantes de enseñanza media y 12,4 UTM (alrededor de $858 mil) para educación superior. Son pagados en hasta 10 cuotas.

: 6,2 UTM (unos $429 mil pesos) para estudiantes de enseñanza media y 12,4 UTM (alrededor de $858 mil) para educación superior. Son pagados en hasta 10 cuotas. Beca Indígena: Consta de un aporte de $100 mil pesos al año para educación básica, $208 mil al año para media y $654 mil al año para educación superior. También se paga en cuotas.

Consta de un aporte de $100 mil pesos al año para educación básica, $208 mil al año para media y $654 mil al año para educación superior. También se paga en cuotas. Beca Integración Territorial : 18,7 UTM anuales (cerca de $1,2 millones) para estudiantes de enseñanza media que deban trasladarse a otra región. También se paga en cuotas.

: 18,7 UTM anuales (cerca de $1,2 millones) para estudiantes de enseñanza media que deban trasladarse a otra región. También se paga en cuotas. Beca de Alimentación para Educación Superior, más conocida como BAES: Se traduce en el depósito de alrededor de $48 mil pesos mensuales a una tarjeta electrónica que permite adquirir productos en comercios asociados.

Se traduce en el depósito de alrededor de $48 mil pesos mensuales a una tarjeta electrónica que permite adquirir productos en comercios asociados. Beca Práctica Técnico Profesional: Consta de un pago único de $65 mil pesos a estudiantes de 3.° y 4.° medio de enseñanza técnico-profesional que realizan su práctica.

En cambio, a continuación puedes conocer todos los beneficios que no necesariamente se traducen en pagos en dinero:

Programa de Alimentación Escolar (PAE): Entrega de desayuno, almuerzo y/u once diaria a estudiantes de establecimientos municipales o particulares subvencionados.

(PAE): Entrega de desayuno, almuerzo y/u once diaria a estudiantes de establecimientos municipales o particulares subvencionados. Becas TIC : Entrega de un computador portátil con programas educativos.

: Entrega de un computador portátil con programas educativos. Programas de Salud Escolar: entrega de lentes ópticos, atención dental y otros apoyos.

¿Cómo postular?

Si te interesa alguno, debes saber que la mayoría de las inscripciones se realiza en línea a través del Sistema de Becas y Programas (SINAB) de JUNAEB.

Al igual que ocurre con otros aportes y apoyos, cada uno cuenta con una serie de requisitos diferentes. En el sitio web puedes revisar las condiciones de cada uno, plazos y cómo postular.