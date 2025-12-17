Caso María Ercira: Municipio se suma como querellante y familia dice estar “más cerca” de la verdad - Chilevisión

Familiares de la adulta mayor desaparecida valoraron que la Corte de Apelaciones declarar admisible la querella presentada por la Municipalidad de Limache.

La familia de María Ercira Contreras, adulta mayor que desapareció en Fundo Las Tórtolas, celebró que se declarara admisible la querella presentada por la Municipalidad de Limache.

Recordemos que, el pasado 25 de noviembre, el Juzgado de Garantía de dicha comuna había declarado inadmisible esta acción del municipio.

Sin embargo, este martes 16 de diciembre, la 5° Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, presidida por el ministro Rafael Corvalán e integrada por el ministro Pedro García y el abogado Álvaro Pavez, revocó la resolución y declaró la admisibilidad.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La declaración de abogado de la familia de María Ercira

En declaraciones consignadas por La Tercera, Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia de María Ercira, valoró que el municipio de Limache se sumara como querellante en el caso.

“La querella del municipio está bastante bien fundada y tiene un objetivo colaborativo claro”, señaló Manríquez.

Ante esto, el jurista declaró que “no tenemos ninguna duda de que va a ser un colaborador muy eficiente para llegar prontamente a la verdad, dado que estamos a muy poco de establecer lo que realmente pasó”.

“Necesitamos una serie de autorizaciones, informaciones y coordinaciones en distintas áreas de búsqueda, las que requieren de la intervención de la autoridad municipal”, agregó.

Por su parte, Carla Hernández, nieta de la mujer desaparecida, afirmó que este aporte de la Municipalidad "es tremendamente significativo para nosotros".

"Ya no estamos solos pidiendo justicia y tenemos la certeza de que su participación tendrá resultados; cada vez estamos más cerca", declaró a través de Instagram.